Leontina Văduva, concert extraordinar la Teatrul Național din Iași

* l a 31 de ani de la moartea Seniorului, Iașul găzduiește două zile de dezbateri despre democrație, totalitarism și memoria istorică * Ana Blandiana și istoricul francez Stéphane Courtois se numără printre invitații ediției din 2026

Iașul devine, pe 10 și 11 noiembrie 2026, locul unei întâlniri între memoria dramatică a secolului XX și provocările democrației contemporane. Cea de-a IX-a ediție a Galei Corneliu Coposu, organizată sub tema „Memorie și Identitate”, reunește istorici, scriitori, universitari și personalități ale vieții culturale din România și Europa. Evenimentul propune două dezbateri cu acces gratuit și o seară specială la Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, cu participarea sopranei Leontina Văduva.

La 31 de ani de la moartea lui Corneliu Coposu, Iașul vorbește despre libertate

Alegerea datei de 11 noiembrie are o semnificație aparte. În aceeași zi, în 1995, se stingea din viață Corneliu Coposu, una dintre personalitățile definitorii ale rezistenței anticomuniste și ale reconstrucției democratice din România.

Arestat în 1947, după înscenarea de la Tămădău, Coposu a petrecut 17 ani în închisorile comuniste, dintre care opt în regimul sever de izolare de la Râmnicu Sărat. Eliberat în 1964, a rămas sub supravegherea Securității, iar după Revoluția din 1989 a devenit una dintre figurile centrale ale opoziției democratice.

În 2026, la 31 de ani de la dispariția sa, Fundația care îi poartă numele aduce la Iași o dezbatere despre semnificația acestei moșteniri. Tema „Memorie și Identitate” depășește cadrul unei comemorări și propune o analiză a felului în care experiențele totalitare continuă să influențeze societățile europene.

Două zile de dezbateri la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”

Prima întâlnire este programată marți, 10 noiembrie, de la ora 11:00, în Aula Magna „Mihai Eminescu” a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Dezbaterea „Cultura pluralismului și binele comun” va reuni personalități din mediul universitar și cultural.

Vor participa Marina Constantinescu, critic de teatru și realizator de televiziune, Liviu-George Maha, rectorul UAIC, politologii Ioan Stanomir și Alexandru Gussi, de la Universitatea din București, precum și istoricul Florea Ioncioaia, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”. Discuția va fi moderată de jurnalistul Cristian Pătrășconiu.

Pluralismul, dialogul și responsabilitatea civică vor constitui principalele direcții ale întâlnirii, într-o abordare care leagă moștenirea politică a lui Corneliu Coposu de funcționarea societății democratice actuale.

Miercuri, 11 noiembrie, tot de la ora 11:00, aceeași aulă va găzdui dezbaterea „Lecția memoriei și a istoriei în combaterea amenințării lui Putin asupra lumii libere”.

Alături de scriitoarea Ana Blandiana se vor afla istoricul francez Stéphane Courtois, Alexandru Postica, președintele Asociației foștilor Deportați și Deținuți Politici din Republica Moldova, și istoricul ieșean Dorin Dobrincu, cercetător la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei Române. Moderatorul întâlnirii va fi jurnalistul Dan Manolache.

Dezbaterea va aduce în prim-plan experiența regimurilor totalitare, memoria victimelor represiunii și raportarea la amenințările contemporane la adresa democrațiilor europene. Participarea la ambele întâlniri este gratuită, în limita locurilor disponibile.

Stéphane Courtois și Ana Blandiana, invitații speciali ai Galei

Prezența lui Stéphane Courtois oferă ediției de la Iași o importantă dimensiune internațională. Istoricul francez este cunoscut pentru coordonarea volumului Cartea neagră a comunismului, lucrare care documentează represiunea și crimele asociate regimurilor comuniste și care a generat dezbateri istoriografice de amploare.

Ana Blandiana aduce perspectiva unei vieți dedicate literaturii, libertății de exprimare și recuperării memoriei victimelor comunismului. Implicarea sa în constituirea Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței de la Sighet reprezintă unul dintre cele mai cunoscute demersuri civice românești de documentare a represiunii totalitare.

Participarea celor doi la Iași leagă experiența românească de discuțiile europene privind memoria comunismului, responsabilitatea istorică și transmiterea adevărului către generațiile tinere.

Leontina Văduva, concert extraordinar la Teatrul Național din Iași

Programul se va încheia miercuri, 11 noiembrie, de la ora 19:00, la Teatrul Național „Vasile Alecsandri”. Seara va include intervenții ale invitaților speciali Stéphane Courtois și Ana Blandiana, urmate de concertul extraordinar „Bella voce, Bella musica”.

Pe scenă va urca soprana Leontina Văduva, acompaniată la pian de Cătălin Răducanu. Evenimentul va fi prezentat de Marina Constantinescu.

Gala susține și proiectul caritabil Memorialul „Eroi pe fronturi paralele”, dedicat păstrării memoriei celor care au traversat încercările dramatice ale istoriei.

Organizată de Fundația Corneliu Coposu, în parteneriat cu instituții academice și culturale, ediția a IX-a aduce la Iași mai mult decât o evocare a trecutului. La 31 de ani de la moartea Seniorului și la aproape patru decenii de la prăbușirea regimului comunist, memoria represiunii, libertatea și responsabilitatea publică revin în centrul unei conversații despre prezentul Europei. Dan DIMA