GALERIE FOTO - „De la lume adunate și-napoi la lume date”. Copiii din Drăgușeni aduc pe scenă magia tradițiilor și bucuria generozității

Astăzi, satul Drăgușeni, din județul Iași, a fost învăluit într-o atmosferă de sărbătoare, vibrantă și autentică, ca într-o poveste de iarnă cu iz străbun. Sub lumina caldă a becurilor din Căminul Cultural și pe fundalul unui forfote pline de emoție, prima ediție a festivalului „De la lume adunate și-napoi la lume date” a transformat scena într-un spațiu în care talentul, tradiția și dorința de a face bine s-au împletit firesc, dând naștere unui spectacol plin de culoare și sens.

Protagoniștii absoluți au fost copiii satului, care, cu glasuri cristaline și costume populare strălucind în culori vii, au ridicat publicul în picioare. De la colinde transmise din generație în generație, până la dansuri și scurte scenete inspirate din datini, micuții artiști au demonstrat că trecutul încă pulsează în tânăra generație. Fetițele, îmbrăcate în ii cusute cu iscusință, iar băieții, în costume populare cu motive tradiționale, au reinventat pentru câteva clipe istoria locului, reamintind celor prezenți că, în Drăgușeni, obiceiurile nu doar se păstrează, ci și se transmit cu dragoste și mândrie.

Însă magia acestui eveniment n-a stat doar în actele artistice. În fața Căminului Cultural, două mici standuri cu decorațiuni de Crăciun, create chiar de mâinile copiilor, au invitat vizitatorii să pășească în universul generozității. Cu îndrumarea atentă a profesoarelor de română, Simona Tasie, și de engleză, Cosmina Roman, copiii au reușit să transforme câteva materiale simple în adevărate opere de artă: coronițe împletite cu crenguțe de brad, globuri din materiale reciclate, panglici și mărgele, toate purtând amprenta creativității și entuziasmului lor. Fiecare obiect vândut avea o poveste, iar cumpărătorii deveneau părtași la această bucurie transmisă de la micii meșteșugari către comunitate.

Cumpărătorii nu au ezitat să întrebe despre geneza fiecărei podoabe, ca și cum ar fi vrut să înțeleagă povestea din spatele fiecărei sclipiri colorate. O coroniță din crenguțe de brad și panglici roșii devenea mai mult decât un simplu ornament: devenea un simbol al creativității și perseverenței unor copii dintr-un sat modest, dar plin de resurse interioare. Iar banii obținuți din vânzarea acestor decorațiuni urmau să sprijine activitățile artistice și educative ale copiilor, un cerc virtuos în care generozitatea comunității hrănește talentele care, la rândul lor, îmbogățesc satul.

Banii strânși din vânzarea decorațiunilor au fost destinați sprijinirii unei familii care și-a pierdut casa într-un incendiu chiar în prag de sărbători. Gestul lor simplu, dar plin de semnificație, a luminat chipurile celor prezenți, amintind că generozitatea este o forță care prinde rădăcini în suflet încă din copilărie.

Ciocolată și veselie

În mijlocul tuturor acestor manifestări s-a aflat și campania „Daruri de Crăciun pentru copiii isteți”, venită din Iași cu brațele pline de surprize. Nu a fost vorba doar despre pachete frumos ambalate, cu rechizite, jucării și dulciuri; dincolo de aceste obiecte tangibile se ascundea un mesaj puternic de încredere și speranță. Pentru mulți dintre copii, cadourile primite au însemnat confirmarea faptului că vocea lor, talentul lor și strădania de a păstra vii tradițiile sunt apreciate și încurajate. Privirile lor pline de entuziasm, zâmbetele largi și mâinile care abia așteptau să desfacă ambalajele spuneau totul: aceasta era o întâlnire emoționantă între generații, între oraș și sat, între trecut și viitor.

Pe scenă, momentul colindelor s-a încheiat cu ropote de aplauze, iar organizatorii, emoționați până la lacrimi, au împărțit darurile pregătite în cadrul campaniei. Cutii colorate, pline de jucării, rechizite, cărți și dulciuri, au ajuns în mâinile fiecărui copil. Unii micuți le priveau uimiți, parcă neîncrezători că li se poate întâmpla chiar lor o asemenea bucurie; alții își ascundeau timid zâmbetul în spatele palmelor, iar câțiva nu și-au putut stăpâni entuziasmul, desfăcând imediat ambalajele, în căutarea minunilor promise. Iar pentru cei care au contribuit la campanie, aceasta era cea mai frumoasă răsplată: să vadă în ochii copiilor strălucirea nerăbdătoare a curiozității și recunoștinței.

Drăgușeniul a fost nu doar gazda unui festival de tradiții, ci și a unui veritabil spectacol al solidarității. Fiecare glas de copil, fiecare decorațiune atent lucrată, fiecare gest de generozitate a demonstrat că unitatea și autenticitatea pot transforma un sat aparent liniștit într-o comunitate vibrantă. E un mesaj puternic și necesar, care sărbătorește nu doar Crăciunul, ci însăși esența umanității – aceea de a oferi și de a primi cu inima deschisă, de la lume adunate și, cu dragoste, înapoi la lume date.

Maura ANGHEL

Festivalul „De la lume adunate și-napoi la lume date” nu a însemnat doar o serbare a iernii sau o simplă adunare culturală. A fost un moment în care Drăgușeniul, prin glasul și munca copiilor săi, a transmis lumii întregi un mesaj despre puterea solidarității și a tradiției. În aplauzele puternice ale publicului, în cântecele ce au răsunat până departe, în privirile celor mici care au îndrăznit să viseze și să dăruiască, s-a scris o poveste de Crăciun autentică, răsărită din inimile celor mai tineri și promisă cu dragoste generațiilor ce vor urma.