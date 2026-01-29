* anul trecut, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Iași a derulat 1.054 de controale, mai multe neplanificate decât planificate, într-un an dominat de reclamații și verificări „din mers” * pentru neconformitățile găsite, comisarii au aplicat amenzi în valoare totală de 2.547.700 lei * au fost transmise și 19 sesizări către organele de cercetare penală

Iașul intră în 2026 cu un bilanț de control care arată unde se rupe lanțul dintre reguli și realitatea din teren. În 2025, comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Iași (GNM-CJ) au efectuat 1.054 de controale, dintre care 492 planificate și 562 neplanificate. Cu alte cuvinte, mai bine de jumătate din activitate a fost dictată de intervenții, sesizări și verificări apărute pe parcurs, nu de calendarul clasic de inspecții.

Controalele planificate au acoperit 303 verificări la obiective pentru care se stabilesc inspecții periodice în funcție de clasa de risc, 186 controale planificate tematice și 3 controale la obiective cu risc ridicat de accidente majore. Partea neplanificată, mai numeroasă, arată presiunea problemelor recurente: 288 de controale au fost făcute pentru rezolvarea unor reclamații, 66 au fost declanșate în urma autosesizării comisariatului, iar 93 de acțiuni au fost derulate împreună cu alte autorități. În același registru intră 21 de controale pentru verificarea respectării condițiilor impuse în actele de reglementare, 49 de controale pentru verificarea măsurilor dispuse anterior, 39 de controale tematice, 3 controale pentru investigarea unor evenimente cu impact asupra mediului și 3 controale pentru identificarea unor obiective noi.

Amenzi de peste 500.000 de euro

În urma neconformităților constatate, instituția a aplicat 156 de amenzi, în valoare totală de 2.547.700 lei, și 126 de avertismente. În paralel, au fost consemnate 21 de sancțiuni complementare: o desființare de lucrări și 20 de suspendări de activitate. Pentru fapte considerate infracțiuni în baza legislației specifice, comisarii au formulat și transmis organelor de cercetare penală 19 sesizări.

Lista faptelor sancționate conturează un „top” fără surprize, dar cu cifre care apasă: deșeurile rămân cea mai mare problemă. Cele mai multe neconformități au fost legate de gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor – abandonare, depozitare, eliminare sau amestecare (63 de fapte), lipsa evidenței gestiunii deșeurilor ori înscrierea de date incorecte (34) și transportul deșeurilor fără documente (6). Un capitol aparte, cu impact direct asupra administrațiilor locale, îl reprezintă țintele de reciclare: 42 de fapte au fost sancționate pentru neatingerea de către UAT-uri a nivelului minim de pregătire pentru reutilizare și reciclare de 50% din masa totală generată.

Pe lângă „deșeuri”, raportarea indică sancțiuni pentru lipsa actelor de reglementare (30) și pentru nerespectarea prevederilor acestora (8 sancțiuni), gestionarea necorespunzătoare a apelor uzate (14), nerealizarea măsurilor dispuse anterior (15 fapte) și neprezentarea la control (12). În zona urbană, apar sancțiuni pentru nerespectarea reglementărilor privind spațiile verzi (11) și pentru neluarea măsurilor de protejare a aerului înconjurător (9), iar în registrul incidentelor figurează și o sancțiune pentru neanunțarea unui incident de poluare.

Sunt menționate și obligații administrative care, în practică, pot „arde” rapid la control: nedepunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu (14 fapte), gestionarea necorespunzătoare a ambalajelor de la produsele fitosanitare (8) și neluarea măsurilor pentru conservarea biodiversității (14), cu exemple precum blocarea cursurilor de apă, distrugerea habitatelor, neeradicarea ambroziei sau incendierea vegetației. În evidențe apare și o sancțiune pentru neconstituirea fondului de garanție financiară de mediu pentru depozitul de zgură CET II Holboca.

Un alt semnal de alarmă vine din zona „repetiției”: în 2025, patru agenți economici au fost sancționați de mai mult decât o dată, iar mai multe UAT-uri au repetat abateri, atât pe zona managementului deșeurilor, cât și pe alte tipuri de fapte. Din datele interne, comisariatul estimează că cele mai multe sancțiuni au fost aplicate pe raza municipiului Iași și în zona periurbană – exact acolo unde creșterea accelerată, șantierele, fluxurile de transport și presiunea pe salubritate fac ca „mica neglijență” să se transforme repede în problemă de sistem.

Maura ANGHEL