Gata de FILIT!

Cea de-a douăsprezecea ediţie a FILIT aduce la Iaşi scriitori de renume internaţional. În patru zile sunt organizate 145 de evenimente, unele dintre ele în locuri inedite. Anul acesta FILIT ajunge şi în şcolile gimnaziale. Timp de patru zile, între 23 şi 27 octombrie, publicul va avea ocazia să interacţioneze cu autori renumiţi, reprezentanţi de seamă ai literaturii contemporane atât din străinatate, cât şi din România.

Pe lista invitaţilor se află scriitori precum Abdulrazak Gurnah, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în anul 202, Colm Tóibín (romancier, poet, dramaturg, jurnalist şi critic literar irlandez, tradus în peste 30 de limbi), Clara Usón (voce emblematica a literaturii spaniole contemporane, deţinătoare a numeroase premii internaţionale), Zeruya Shalev (scriitoare israeliană apreciată la nivel internaţional, având cărţi traduse în peste 27 de limbi), Pascal Bruckner (cunoscut romancier, eseist şi filosof francez, tradus în peste 30 de limbi). „An de an ne-am străduit să mărim FILIT la nivel de structură, să venim cu noutăţi în permanent, să aducem ceva nou nu numai la nivel de invitaţi dar şi structural vorbind. FILIT, ajuns acum la a XII-a ediţie, merită să intre în etapa de consolidare. Deja are un public foarte important, sunt oameni care abia aşteaptă să vină la tipul de eveniment pe care îl cunosc. Aşa că în momentul de faţă cel mai important lucru pe care îl aducem nou este faptul că ne dorim invitaţi de cea mai bună calitate, cei mai importanţi scriitori ai zilei din întreaga lume. Anul acesta avem laureat Nobel, care înoadă tradiţia laureaţilor Nobel care vin la FILIT. Este un lucru extraordinar că în 11 ediţii de până acum FILIT a adus în Iaşi patru laureaţi Nobel. Sunt scriitori de mare valoare, foarte importanţi la nivel internaţional, care vin la FILIT în fiecare an. Anul acesta nu facem nicio excepţie, dimpotrivă, sunt nume de care ne simţim foarte onoraţi că ne vizitează şi vor fi prezenţi aici”, spune Lucian Dan Teodorovici, directorul Muzeului Literaturii Române.

Pe lista invitaţilor din străinatate se află şi alţi scriitori importanţi, traduşi şi deţinători de premii şi distincţii prestigioase, cum ar fi Lana Bastašic (Bosnia-Herţegovina/Serbia), Naoise Dolan (Irlanda/Germania), Ariana Harwicz (Argentina/Franţa), Tahar Ben Jelloun (Maroc/Franţa), Kapka Kassabova (Bulgaria/Regatul Unit), Markus Köhle (Austria), Alena Mornštajnová (Republica Ceha), Kathrine Nedrejord (Norvegia), Ilja Leonard Pfeijffer (Ţările de Jos), Defne Suman (Turcia/Grecia).

La FILIT 2024 participă totodată şi apreciaţi autori români sau de origine română. Fiecare întâlnire se face cu casa închisă. „E greu să vorbesc despre aceşti invitaţi prezenţi la Iaşi. Am calculat, numai lectura programului nostru cu 145 de evenimente durează jumătate de oră. Şi românii noştri din ultima seară, scriitori români plecaţi din ţară, Matei Vişniec, Raluca Noghi şi Tatiana Ţibuleac sunt oameni care atrag, astfel încât dacă am avea o sală cu 2000 de locuri sunt convins că s-ar umple. Vedeţi dumneavoastră, în 50 de minute se epuizează locurile de la Teatrul Naţional. Asta spune multe despre evenimentele FILIT”, a spus Florin Lăzărescu, organizatorul FILIT.

Anul acesta FILIT ajunge şi în şcolile gimnaziale. Interesul e atât de mare încât spaţiile oferite sunt insuficiente. „Avem noutăţi, pentru că e imposibil să nu avem noutăţi, ca publicul să fie antrenat într-un mod deosebit. Aş spune că una dintre noutăţi e faptul că ne-am îndreptat acum şi spre gimnazii, în şcolile gimnaziale. Avem nu mai puţin de 40 de unităţi de învăţământ, din care 25 de licee, 15 şcoli gimnaziale în care organizăm evenimente. O altă noutate este că avem cel mai mare număr de evenimente pe care le-am organizat până acum la FILIT, spre 150. Noutăţi sunt tot felul de idei care apar în program, tot felul de dezbateri care nu le-am avut înainte”, a spus Lucian Dan Teodorovici, directorul Muzeului Literaturii Române. Laura RADU, Maura ANGHEL