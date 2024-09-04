Generația Z și viața de student în Iași

Iașiul, supranumit și „Orașul celor șapte coline”, este cunoscut drept unul dintre cele mai mari centre universitare din România, atrăgând anual mii de studenți din toate colțurile țării și din străinătate. Cu o istorie academică de peste 150 de ani, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) și celelalte instituții de învățământ superior din oraș oferă tinerilor un loc de creștere personală și profesională. Însă viața de student nu este lipsită de provocări, iar adaptarea la mediul universitar, socializarea și integrarea în noua comunitate sunt doar câteva dintre aspectele care marchează tranziția din viața de liceu în cea universitară.

Provocările adaptării

Pentru mulți dintre studenții din Generația Z, Iașul este primul pas în afara zonei de confort. Alexandra, o tânără de 19 ani din Suceava, este la început de drum la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza”. Își amintește prima săptămână în Iași ca fiind o combinație de entuziasm și anxietate: „Am ajuns într-un oraș mare, cu atât de multe lucruri de descoperit. Dar nu cunoșteam pe nimeni, și ideea de a începe de la zero a fost copleșitoare”.

Pentru majoritatea studenților din provincie, prima provocare majoră este adaptarea la noul ritm de viață. Multe universități din Iași oferă sprijin prin programe de mentorat, iar asociațiile studențești organizează evenimente menite să integreze noii veniți în comunitate. „Mi-am făcut prieteni la primul eveniment organizat de asociația noastră. Faptul că am fost invitați să participăm la jocuri și discuții informale m-a ajutat enorm să mă simt parte dintr-un grup”, spune Tudor, student în anul I la Facultatea de Informatică.

Presiunea academică și gestionarea timpului

Pentru mulți tineri din Generația Z, provocările academice vin mână în mână cu responsabilitatea gestionării timpului. Facultatea, pentru mulți dintre ei, nu mai este doar despre acumularea de cunoștințe, ci și despre găsirea unui echilibru între învățat, activitățile extracurriculare și timpul liber. „La început, e greu să-ți dai seama cum să îți organizezi timpul. La liceu, aveai un orar clar, dar aici trebuie să te descurci singur cu toate. Am început să folosesc o aplicație de management al timpului pentru a mă organiza, pentru că altfel simțeam că mă pierd printre toate cerințele”, am aflat de la Ana, studentă la Medicină.

Presiunea de a performa este accentuată și de așteptările ridicate ale profesorilor. Totuși, mulți dintre aceștia încep să înțeleagă că Generația Z are un mod diferit de a se raporta la învățare.

Dacă există un lucru care definește studenția în Iași, acesta este viața socială vibrantă. Studenții din Generația Z, nativi digitali, folosesc platforme precum Instagram și WhatsApp pentru a se conecta cu ușurință și pentru a organiza activități împreună. Totuși, mulți recunosc că rețelele sociale nu sunt suficiente și că este esențială interacțiunea față în față.

„ Am început să ies cu colegii de la facultate la cafenelele din centru, iar asta m-a ajutat să creez legături reale, dincolo de ecran”, spune Radu, student la Drept. Un alt loc popular pentru întâlniri sociale este parcul Copou, unde tinerii se relaxează între cursuri.

Asociațiile studențești au, de asemenea, un rol crucial în crearea unei vieți sociale active. „Implicarea în asociația de studenți mi-a schimbat complet experiența universitară. Am învățat să lucrez în echipă, am cunoscut oameni noi și am organizat evenimente importante”, explică Irina, studentă la Jurnalism. Iașul găzduiește studenți din toată lumea, de la India și Maroc până la țări europene. Ei aduc nu doar diversitate culturală, ci și provocări legate de integrare.

„ Pentru mine, venirea la Iași a fost o decizie importantă, dar și dificilă. A fost nevoie de timp pentru a mă adapta la cultură și la limbă”, mărturisește Aamir, student din India.

Viața de student în Iași, pentru tinerii din Generația Z, este o combinație complexă de oportunități academice, provocări personale și explorări sociale. Pentru mulți dintre ei, Iașul nu este doar un loc de studiu, ci o platformă de dezvoltare personală și profesională, care îi pregătește pentru provocările viitorului.