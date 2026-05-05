Gradații de merit 2026: reguli noi pentru profesorii din Iași

Gradații de merit 2026: reguli noi pentru profesorii din Iași

Gradațiile de merit 2026 vin cu reguli noi pentru cadrele didactice care se transferă, se pretransferă sau se detașează. Potrivit proiectului de metodologie pus în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării, plata gradației de merit ar urma să fie făcută de unitatea de învățământ la care profesorul ajunge să lucreze.

Prevederea este importantă pentru profesorii aflați în mobilitate, inclusiv pentru cei din Iași. Concret, dacă un cadru didactic beneficiar al gradației de merit se detașează, se transferă sau se pretransferă, bonusul salarial nu dispare automat, dar plata urmează noua unitate de învățământ.

Ce se schimbă pentru profesorii care se mută la altă școală

Proiectul prevede că plata se realizează de unitatea sau unitățile de învățământ la care persoana s-a detașat, transferat sau pretransferat. Cu alte cuvinte, școala unde profesorul își desfășoară activitatea devine responsabilă pentru achitarea acestui drept salarial.

Câți profesori din Iași au obținut gradația de merit

În județul Iași, interesul pentru gradația de merit rămâne ridicat. În sesiunea 2025–2030, 314 cadre didactice și didactice auxiliare au fost admise pentru acordarea gradației de merit, potrivit listei finale publicate de ISJ Iași.

Alte 117 solicitări au fost respinse.

Cifrele arată o competiție consistentă pentru unul dintre cele mai importante bonusuri salariale din educație. Gradația de merit se acordă prin concurs, pentru o perioadă de cinci ani.

De ce contează bonusul de 25% din salariul de bază

Gradația de merit reprezintă 25% din salariul de bază, ceea ce poate face o diferență importantă în veniturile lunare ale profesorilor.

Pentru cadrele didactice din Iași, impactul financiar depinde de mai mulți factori, între care vechimea, gradul didactic, norma și funcția ocupată.

La nivel național, valoarea medie lunară a gradației de merit a ajuns la 2.480 de lei în mai 2025, potrivit datelor comunicate de Ministerul Educației. Teona SOARE

