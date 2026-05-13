Grădiniță nouă, pentru 216 copii, în Valea Ursului

Investiție majoră în educație la periferia Iași! Miroslava pregătește construcția unei noi grădinițe moderne în satul Valea Ursului, într-un proiect de aproape 27 de milioane de lei, considerat una dintre cele mai importante investiții educaționale din zona metropolitană a Iașului.

Noua unitate preșcolară va avea o capacitate impresionantă de până la 216 copii și va funcționa cu program prelungit, într-un context în care explozia imobiliară și creșterea rapidă a populației din Miroslava au pus o presiune uriașă pe infrastructura educațională existentă.

Proiectul „Construire grădiniță în Sat Valea Ursului, Comuna Miroslava, Județul Iași” este finanțat prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027 și urmărește crearea unei infrastructuri educaționale moderne, digitalizate și complet accesibilă pentru copiii din comunitate.

Noua grădiniță va include 12 grupe a câte 18 copii și va fi construită conform celor mai noi standarde privind siguranța, eficiența energetică și accesibilitatea pentru copiii cu dizabilități. În plus, proiectul prevede dotări moderne, echipamente IT, tehnologii interactive și materiale didactice adaptate noilor metode educaționale.

Autoritățile locale spun că investiția este vitală pentru una dintre cele mai dinamice comune din România, unde dezvoltarea rezidențială accelerată a dus la o creștere explozivă a numărului de familii tinere.

Valoarea totală a proiectului depășește 26,7 milioane de lei, însă un detaliu atrage imediat atenția: aproape 19,2 milioane de lei reprezintă cheltuieli neeligibile, ceea ce înseamnă un efort financiar uriaș pentru administrația locală.

Finanțarea europeană și națională acoperă împreună aproximativ 7,4 milioane de lei, restul urmând să fie susținut prin contribuții și surse complementare ale beneficiarului.

Proiectul este programat să fie implementat pe o perioadă de 30 de luni, între decembrie 2025 și mai 2028.

Noua investiție consolidează transformarea spectaculoasă a comunei Miroslava, devenită în ultimii ani unul dintre cele mai puternice poli de dezvoltare rezidențială și economică din zona metropolitană ieșeană. Ritmul accelerat al construcțiilor de locuințe și migrarea familiilor tinere din municipiul Iași către suburbii au generat o nevoie tot mai mare de școli, grădinițe și servicii publice moderne.

Prin această investiție, Valea Ursului ar putea deveni unul dintre cele mai moderne centre educaționale preșcolare din jurul Iașului, într-un moment în care competiția pentru infrastructură educațională între marile comune periurbane devine tot mai intensă. Carmen DEACONU