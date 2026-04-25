Grav accident feroviar, la Pașcani
Duminică, la amiază, între liniștea aparentă a stațiilor Pașcani și Lunca Siretului, rutina feroviară a fost ruptă violent de un eveniment care a transformat un traseu obișnuit într-o scenă de intervenție de urgență.
Un accident feroviar produs în condiții încă neclarificate a mobilizat rapid forțele de intervenție. În câteva minute, zona a fost cuprinsă de sirene, echipaje și proceduri accelerate, ca într-un scenariu în care fiecare secundă contează decisiv.
De la Secția de Pompieri Pașcani a fost trimisă o autospecială de intervenție, în timp ce două echipaje ale SAJ Iași au fost direcționate de urgență către locul incidentului, într-o cursă contra timpului care a transformat drumul feroviar într-un coridor al salvării.
La sosirea echipajelor, imaginea era una de impact major: un bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani, conștient, dar grav rănit, cu traumatisme severe – amputații - la nivelul membrelor inferioare. Situația era critică, iar intervenția medicală a început imediat, în regim de maximă urgență, direct la fața locului.
Echipajele au stabilizat victima și au pregătit transportul către unitatea medicală, într-o intervenție în care coordonarea dintre pompieri și serviciile medicale a fost decisivă.
Bărbatul a fost ulterior preluat și transportat de echipajul SAJ către spital, într-o cursă medicalizată în care fiecare kilometru a însemnat o nouă etapă între viață, stabilizare și incertitudine.
Autoritățile urmează să stabilească exact circumstanțele producerii accidentului. Andrei TURCU
