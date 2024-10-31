Grecii de peste mări au ajuns la Palatul Culturii

Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași invită publicul să viziteze expoziția „Grecii de peste mări. Vase cu figuri roșii din Etruria și Magna Grecia”, organizată în perioada 31 octombrie 2024 – 18 mai 2025, la Palatul Culturii din Iași, în colaborare cu Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca; Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, București; Muzeul Municipiului București; Muzeul Național de Istorie a României, București; Muzeul Țării Crișurilor, Oradea; Muzeul Olteniei Craiova și Muzeul Județean Argeș, Pitești.

Conceptul expozițional, aparținând Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, este reconfigurat la Iași, într-un nou design ambiental. Expoziția se dorește a fi o călătorie în Etruria și Magna Grecia (sudul Italiei), în secolele V-III î. Chr., fiind o incursiune în mitologia și lumea credințelor și a ideilor despre viață și moarte, prin intermediul vaselor cu figuri roșii, produse atât în Atena (Grecia), cât și în centre din diverse regiuni ale Italiei de astăzi: Lucania, Apulia, Campania, Etruria sau din Poseidonia-Paestum. Vizitatorul are ocazia să admire formele suple ale vaselor, delicatețea desenelor, echilibrul cromatic al picturilor – toate aceste elemente fiind datorate măiestriei meșterilor olari.

Multe dintre vasele expuse provin din vechi colecții, care au aparținut unor persoane din rândul boierimii și al burgheziei muntene (Nicolae Mavros, Ioan Kalinderu, Mihail C. Șutzu, Duiliu Zamfirescu, Alexandru Tzigara-Samurcaș, George Severeanu) și moldovene (Alexandru Saint Georges), precum și din rândul unor familii nobiliare transilvănene (contele Tivadar Lónyay, baroana Klàra Radák, contesa Ottilia Wass de Țaga, contele Géza Kuun). Dispunând de mari posibilități financiare, aceștia au creat bogate colecții de antichități, care ulterior au fost donate muzeelor nou-înființate în marile orașe din spațiul românesc.

„Vă invităm în această fascinantă incursiune în universul mitologiei grecești și, totodată, avem marea bucurie de a vă întâmpina în cel mai nou spațiu deschis publicului la Palatul Culturii: Sala «Orest Tafrali», un nume de referință în istoria culturii ieșene și nu numai, cel care a întemeiat, în anul 1916, Muzeul de Antichități, al cărui continuator este Muzeul de Istorie al Moldovei”, afirmă Andrei Apreotesei, managerul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

Maura ANGHEL