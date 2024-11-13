Grevă la Arhivele Naționale

Angajaţii de la Arhivele Naţionale sunt în grevă. Demersul lor este susţinut de Sindicatul Angajaţilor Academiei Române, filiala Iaşi. Ei protestează faţă de inechităţile salariale din sistem, care trenează de ani de zile fără a fi soluţionate de decidenţi.

Cei de la Arhivele Naţionale spun că atribuţiile pe care sunt nevoiţi să le preia sunt tot mai mari, în condiţiile în care personalul este tot mai puţin şi volumul de muncă a rămas acelaşi sau chiar este mai mare. „Valorile de patrimoniu pe care le gestionează Arhivele Naţionale, atât la nivel central, cât şi în teritoriu, au caracter identitar şi reprezintă o resursă inestimabilă a memoriei naţionale. Specialiştii angajaţi au dreptul la o salarizare nediscriminatorie şi la condiţii de muncă adecvate, pe măsura standardelor actuale, iar documentele gestionate, unice şi extrem de diverse, trebuie păstrate şi valorificate optim, conform legislaţiei domeniului”, spune Alexandru D. Aioanei, vicepreşedinte al Sindicatului Angajaţilor Academiei Române, filiala Iaşi, (SAARFI).

Conform sursei citate, statul român este singurul responsabil pentru toate aceste aspecte. „Arhivele sunt ale Statului, acesta trebuie să asigure şi să verifice faptul că sunt îndeplinite toate condiţiile necesare bunei lor funcţionări. Noi, cercetătorii ştiinţifici, suntem direct interesaţi de buna funcţionare a Arhivelor Naţionale, inclusiv a unităţilor din teritoriu, întrucât documentele găzduite de arhive sunt surse de informare pe care le exploatăm deseori în studiile noastre. Există, în afara instituţiilor de forţă pe care le vedem mereu privilegiate în raport cu restul societăţii, şi numeroase alte instituţii care lucrează neîntrerupt pentru continuitatea statală - exercitând o putere mai subtilă, dar esenţială. Dispreţul decidenţilor politici faţă de oamenii şi instituţiile din această ultimă categorie subminează interesul naţional. Solicităm îndeplinirea grabnică a cererilor colegilor noştri arhivişti, ca un semnal pentru ca societatea să înţeleagă dacă poate sau nu conta pe propriul guvern, ales legitim ca să îi reprezinte interesele”, spune liderul SAARFI. Laura RADU