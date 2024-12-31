Grevă la Pușcărie

Angajații Penitenciarului Iași refuză să intre în tură, fiind nemulțumiți de noile prevederi cuprinse în Ordonanța „Trenuleț”. În acest moment, paza deținuților este asigurată de cei 28 de angajați din tura de noapte.



Conducerea Penitenciarului s-a întâlnit cu reprezentanții protestatarilor. Conform precizărilor purtătorului de cuvânt al unității, comisarul șef Gabriela Topoliceanu, situația ar urma să reintre în normal după ora 11.00, când schimbul de ture va fi făcut, în cele din urmă.

„Ca instituție, facem parte din sistemul de siguranță națională și trebuie să ne asigurăm că toată lumea este efectiv în siguranță. Angajații își înțeleg obligațiile și le respectăm dar vor să se facă auziți, în contextul măsurilor de austeritate luate la nivel central. Avem în total 389 de angajați și un număr de 103 posturi vacante. Săptămâna aceasta s-a mai pensionat patru colegi. Din păcate, angajările au fost blocate, deci presiunea pe cei rămași este tot mai mare. Este o provocare să asigurăm un management operațional eficient în condițiile date, dar, conducere și angajați, suntem o echipă”, a declarat Topoliceanu.