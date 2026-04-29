Greva profesorilor, în aşteptarea moţiunii de cenzură

Profesorii din învăţământul preuniversitar au declanşat un referendum pentru consultarea personalului privind organizarea unei greve generale, însă decizia finală privind declanşarea protestelor depinde, în mod direct, de evoluţiile politice din perioada următoare, în special de rezultatul unei posibile moţiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Cel mai probabil, greva generală ar urma să fie programată pentru data de 25 mai, şi ar putea fi precedată de o grevă de avertisment pe 18 mai. Totuşi, liderii sindicali spun că acţiunile ar putea fi recalibrate în funcţie de deciziile partidelor parlamentare. „Este o acţiune generată de sindicatele din învăţământ înainte de declanşarea acestei crize politice. Ne interesa feedbackul colegilor noştri în ceea ce priveşte o acţiune mai radicală pe care ne-am dorit să o iniţiem într-un context politic normal. În actualul context politic vom lua o decizie după data de 5 mai, în funcţie de acţiunea partidelor politice faţă de actualul guvern”, a declarat Laviniu Lăcustă, liderul USLIP Iaşi.

Nemulţumiri legate de salarizare şi condiţiile de muncă

Decizia sindicaliştilor vine pe fondul nemulţumirilor generate de aplicarea Legii nr. 141/2025, cunoscută drept "Legea Bolojan", dar şi de prevederile noii legi-cadru a salarizării. Reprezentanţii din educaţie susţin că aceste măsuri nu reflectă importanţa activităţii didactice şi menţin salariile la un nivel considerat neadecvat.

Sindicatele afirmă că protestele urmăresc apărarea drepturilor profesionale, a condiţiilor de muncă şi a statutului personalului didactic, într-un climat descris ca fiind marcat de presiuni suplimentare şi lipsă de dialog real cu autorităţile. „Nu mai putem accepta salarii incorecte, încărcarea excesivă a normei de muncă şi decizii luate fără consultarea celor direct afectaţi. Educaţia trebuie tratată ca o investiţie esenţială în viitorul acestei ţări„ au transmis reprezentanţii Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ.

Posibil impact asupra examenelor naţionale

În funcţie de rezultatul referendumului şi de evoluţiile politice, inclusiv soarta Guvernului în Parlament, personalul din învăţământ ar putea intra în grevă generală chiar în perioada examenelor naţionale.

Un astfel de scenariu ar putea afecta desfăşurarea unor etape importante din calendarul educaţional, precum Evaluarea Naţională România şi Examenul de Bacalaureat România.

Pentru moment, sindicaliştii aşteaptă semnalele din zona politică, urmând ca după începutul lunii mai să decidă dacă vor merge mai departe cu declanşarea grevei sau dacă vor ajusta calendarul protestelor în funcţie de schimbările de la nivel guvernamental. Laura RADU