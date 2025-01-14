Gripa a băgat în spital peste o sută de ieșeni în câteva zile!

* în săptămâna 6 - 12 ianuarie au fost raportate 375 internări, reprezentând 7,95 % din numărul total de cazuri de infecții respiratorii acute, cu 59 mai multe față de saptămâna anterioară * incidența cea mai mare o au pneumoniile, IACRS și gripa, la grupa de vârstă 15-49 ani

Conform datelor oferite de Compartimentul de Supraveghere Epidemiologică și Control Boli Transmisibile din cadrul Direcției de Sănătate Publică Iași, în săptămâna 6 – 12 ianuarie s-au înregistrat 4.715 cazuri de infecții respiratorii acute, cu 3.476 cazuri mai multe față de săptămâna anterioară. Diferența se explică prin faptul că în zilele libere din perioada sărbătorilor de iarnă s-au înregistrat puține cazuri. Dintre acestea, 3.579 sunt infecții virale ale căilor respiratorii superioare, 974 sunt pneumonii și 162 cazuri de gripă.

Din analiza stratificată pe grupe de vârstă reiese că incidența cea mai mare o au pneumoniile, IACRS și gripa, la grupa de vârstă 15-49 ani.

De asemenea, în săptămâna 6–12 ianuarie au fost raportate 375 internări, reprezentând 7,95 % din numărul total de cazuri, cu 59 mai multe față de saptămâna anterioară. Pacienții internați sufereau de infecții virale ale căilor respiratorii superioare (IACRS) – 128 internări, pneumonii - 144 internări, gripă - 103 internări.

În privința vaccinării antigripale, conform ultimelor date centralizate, din luna septembrie și până marți, 14 ianuarie, s-au vaccinat 57.165 persoane din județul Iași, dintre care 55.348 au beneficiat de vaccin antigripal compensat 100% sau 50%, pe baza rețetelor eliberate de medicul de familie sau medicul specialist. Restul, de 1.817 persoane și-au plătit vaccinul din propriul buzunar. Carmen DEACONU