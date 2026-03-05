Gripa pleacă, pneumoniile rămân!

* din cele 3.935 cazuri raportate în ultima săptămână, 3.202 cazuri, au fost infecții virale ale căilor respiratorii superioare, însă atenția medicilor a fost atrasă de cele 703 pneumonii înregistrate

Spitalele din Iași se confruntă în aceste zile cu un nou val de pneumonii, în timp ce gripa pare să fi dispărut aproape complet din statistici. Conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Iași, în ultima săptămână au fost raportate 3.935 de cazuri de infecții respiratorii acute, cu aproape unu la sută mai multe decât în săptămâna precedentă. Majoritatea acestor îmbolnăviri, 3.202 cazuri, au fost infecții virale ale căilor respiratorii superioare, însă atenția medicilor a fost atrasă de cele 703 pneumonii înregistrate. Deși au fost menționate 30 de cazuri clinice de gripă, niciunul nu a fost confirmat prin test PCR, iar în intervalul analizat nu s-a înregistrat niciun deces.

Analiza pe grupe de vârstă arată că cei mai afectați sunt tinerii și adulții cu vârste între 15 și 49 de ani, categoria activă, expusă la interacțiuni sociale și profesionale intense. Presiunea asupra spitalelor rămâne însă semnificativă: în doar șapte zile au fost internate 256 de persoane, cu zece mai multe decât săptămâna precedentă. Dintre acestea, 136 au fost cazuri de infecții respiratorii, 108 pneumonii și 12 gripe.

Situația ridică semne de întrebare, având în vedere că pneumoniile continuă să crească chiar și în lipsa cazurilor confirmate de gripă, semnalând fie circulația altor virusuri respiratorii, fie complicații apărute pe fondul unor infecții inițial ușoare. În acest context, vaccinarea antigripală rămâne o măsură preventivă esențială. În județul Iași, până la începutul lunii martie, peste 68.000 de persoane s-au imunizat, majoritatea prin vaccin compensat, iar aproximativ 2.400 au achiziționat vaccinul pe cont propriu.

Chiar dacă sezonul gripal pare să fi fost moderat, valul de pneumonii pune în continuare sistemul medical sub presiune, amintind că protecția individuală și vigilența sunt mai importante ca niciodată. Nicoleta ZANCU