Groapa de gunoi de la Tomești, transferată în patrimoniul municipiului Iași

* consilierii județeni sunt chemați, miercuri, să aprobe actualizarea valorii oficiale a depozitului neconform de deșeuri Tomești la peste 31 milioane lei și transferul definitiv al obiectivului din evidența județului către municipiu

Un proiect început în urmă cu peste un deceniu, considerat esențial pentru modernizarea infrastructurii de mediu, revine acum în prim-plan la Consiliul Județean Iași, dar nu printr-o inaugurare sau o extindere, ci printr-o recalculare spectaculoasă de costuri și un transfer administrativ cu implicații importante.

Consilierii județeni se vor reuni, miercuri, pentru a vota actualizarea valorii de inventar a obiectivului de investiții „Inchidere depozit neconform de deșeuri Tomești” în cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași, finanțat prin POS Mediu și transferul acestuia la UAT Municipiul Iași. Un proiect care, pe hârtie, s-a încheiat încă din 2016, continuă să producă efecte administrative și financiare și în 2026.

De la groapă de gunoi la investiție de peste 31 milioane lei

Inițial, valoarea investiției pentru închiderea depozitului era de aproximativ 18,8 milioane lei. Astăzi, însă, suma a crescut la peste 31,1 milioane lei. Diferența nu vine din lucrări suplimentare spectaculoase, ci dintr-un cumul de factori: TVA aferent contractului de execuție, taxe și avize (EON, OCPI, Apele Române etc.), servicii de proiectare și dirigenție de șantier, reevaluarea contabilă a investiției.

Practic, ceea ce părea o lucrare finalizată devine acum o investiție reevaluată la un nivel semnificativ mai mare.

Povestea terenului și a depozitului este una tipică pentru proiectele publice complexe din România. Terenul, cu o suprafață de peste 153.000 mp, a trecut din administrarea Primăria Municipiului Iași în administrarea Consiliului Județean, apoi, din nou, la municipalitate.

Toate aceste transferuri au fost necesare pentru accesarea fondurilor europene și pentru implementarea proiectului.

Acum, după încheierea perioadei de durabilitate (31 iulie 2021), se face pasul final: transferul complet al investiției în proprietatea municipiului.

Decizia aflată pe masa consilierilor județeni vizează două lucruri esențiale: actualizarea valorii oficiale a investiției la peste 31 milioane lei și transferul definitiv al obiectivului din evidența județului către municipiu.

Acest transfer nu este doar o formalitate contabilă. El înseamnă că responsabilitatea administrării revine complet orașului, eventualele costuri viitoare (monitorizare, intervenții) vor fi suportate local, iar investiția devine parte din patrimoniul municipiului.

Un proiect „închis”, dar nu și uitat

Depozitul de la Tomești a fost închis oficial în 2015, iar recepția finală a avut loc în 2016. Ulterior, monitorizarea post-închidere a fost realizată de operatorul Salubris SA, conform legislației de mediu.

Chiar dacă groapa de gunoi nu mai există ca funcționalitate, efectele ei continuă să fie gestionate ani la rând — un aspect mai puțin vizibil, dar esențial în astfel de proiecte.

Cazul Tomești arată clar cum funcționează marile proiecte de mediu. Acestea durează ani întregi, implică transferuri administrative complicate, costurile reale depășesc adesea estimările inițiale, efectele continuă mult după finalizarea lucrărilor.

În final, închiderea depozitului neconform rămâne un pas important pentru mediu în județul Iași. Dar, în același timp, este și un exemplu despre cât de complex și costisitor este, în realitate, procesul de „reparare” a trecutului în materie de gestionare a deșeurilor.

Carmen DEACONU