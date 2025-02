Grup de suport dedicat pacienţilor cu cancer, la IRO

Pacienţii diagnosticaţi cu cancer şi aparţinătorii acestora au posibilitatea, din această săptămână, să participe gratuit la întâlnirile grupului de suport psihologic organizate de Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iaşi.

Mirela Grosu, managerul IRO Iaşi, vrea ca acest grup de suport să fie un spaţiu sigur şi empatic dedicat sprijinirii celor care se confruntă cu provocările bolii.

În cadrul acestui grup participaţii vor beneficia de suport emoţional pentru a face faţă provocărilor generate de boală, consiliere psihologică personalizată şi adaptată nevoilor individuale. „Acest grup de suport este un spaţiu deschis şi primitor, unde participanţii pot împărtăşi experienţe, găsi sprijin reciproc şi se pot conecta cu persoane care înţeleg prin ce trec. Împreună, vom înfrunta această provocare şi vom căuta noi căi de vindecare şi speranţă”, a spus psihologul Lidia Stoica, preşedintele Asociaţiei „Restart la Viaţă”.

Specialiştii de la IRO vor să ajute participanţii să ia cele mai bune decizii pentru ei şi familiile lor, aşa că îi vor învăţa cum să facă faţă depresiei, anxietăţii şi stresului, dar mai ales să construiască împreună strategii care reduc stresul emoţional cauzat de diagnostic şi boală.

Tot în cadrul grupului de suport de la IRO, sunt organizate activităţi ocupaţionale care contribuie la relaxare, conectarea cu ceilalţi şi descoperirea de noi perspective. „Dăm startul întâlnirilor grupului de suport psihologic. El se adresează atât pacienţilor diagnosticaţi cu boală oncologică, cât şi familiilor acestora. Vom fi aici pentru cei care ni se vor adresa în miercuri, o dată la două săptămâni, de la orele 17 la 19, în amfiteatrul de la etajul 7 al IRO Iaşi. Studiile de specialitate spun că grupurile au rezultate bune în ceea ce priveşte îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor, iar din punct de vedere emoţional scade depresia, anxietatea. Mai mult decât atât, oferă persoanelor posibilitatea de a comunica, de a socializa cu alte persoane care trec prin aceeaşi experienţă de viaţă”, spune psihologul Claudia Borhan.

Printre primii membri din acest grup este Zvetlana Bodi. La cei 71 de ani ai săi, femeia, medic pediatru de profesie, spune că nu există boală incurabilă şi priveşte cu optimism spre viitor cu toate că a avut de suferit din cauza cancerului. „Medicul care îmi făcea ecografia nu ştia cum să îmi spună că pe un rinichi am o tumoră mare. M-am operat, am scos rinichiul, am avut şi metastaze abdominale, metastaze la coloană, metastaze toracice, a trebuit să fac radioterapie. Acum fac un tratament cu un medicament mai nou. Am avut noroc că aici la Oncologie am întâlnit o echipă care s-a luptat pentru mine. Sunt sub tratament, sunt bine, lucrez. Aproape nu am întrerupt deloc activitatea, călătoresc, şofez, pictez şi fac tratament”, spune Zvetlana Bodi.

După ce au aflat despre cumplitul diagnostic, atât ea cât şi familia au declarat război acestei maladii. „A fost o veste foarte grea pentru familie. Am trei copii. Cu toţii au fost afectaţi şi preocupaţi de ceea ce mi se întâmplă. M-au bombardat cu tot felul de informaţii. Căutau tot felul de tratamente, reţete, alimente. Primul an a fost mai greu. Acum e mai bine. Am perioade mai bune, mai puţin bune. Atunci când ţi se întâmplă şi afli diagnosticul, nu îţi vine să crezi ceea ce auzi şi negi. Negi totul, negi diagnosticul, negi că ţie ţi se poate întâmpla asta”, spune Zvetlana Bodi.

Este medic de profesie, dar boala o face să se simtă de multe ori singură. De aceea a apelat la ajutorul unui psiholog. „Mă duc şi la psiholog pentru că simt nevoia să mă echilibrez, ca să nu-i încarc pe ai mei. Boala asta ne face să fim singuri, foarte singuri. De aceea apreciez iniţiativa. Am foarte multe cunoştinţe care au probleme şi nu vor să vorbească, să se deschidă, să se destăinuie. Doar cu mine, din când în când, pentru că sunt în aceeaşi situaţie. Cred că e bun câte un sfat, spre exemplu de la un specialist în nutriţie, care să ne sfătuiască în dietă”, spune Zvetlana Boti.

Laura RADU