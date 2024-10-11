Haiduc, mafiot şi tâlhar, la doar 17 ani

Sebastian R. (17 ani) a debutat în forţă pe tărâmul infracţional, în primăvara acestui an şi, drept urmare, a ajuns deja în arestul preventiv. Lucru destul de rar în cazul unui minor. Dar frecvenţa (trei fapte în nici două săptămâni) şi violenţa fărădelegilor a determinat anchetatorii trimiterea sa după gratii.

Prima lovitură a dat-o în noaptea de 24 februarie a.c., procedând exact ca un haiduc de pe vremuri. După aproape o oră de stat la pândă, după un copac suficient de gros, îmbrăcat în negru şi cu faţa acoperită cu o cagulă, adolescentul a ţâşnit din ascunziş în momentul în care i-a apărut ceva interesant la orizont. A scos pistolul airsoft de la cingătoare, îndreptând arma spre un livrator de mâncare, ce pedala grăbit spre clienţi, pentru a nu se răci comanda ce o căra în spinare.

Sebastian l-a somat să se oprească şi să-i cedeze bagajul, în care erau două meniuri complete, valoarea lor fiind estimată ulterior la 205 lei. După care, l-a lăsat pe biciclist să plece, iar el s-a aşezat cu fundul pe bordură, savurând o cină gratis. Livratorul s-a oprit la poliţie, reclamând jaful.

Cum însă nu avea cazier, afară era întuneric, plus cagula, identificarea haiducului a fost foarte dificilă, cu toate imaginile surprinse de către camerele de supraveghere. Investigatorii au avut noroc cu recidivele puştiului.

A scos pistolul şi i-a cerut toţi banii

Următoarea „vitejie” a avut loc chiar a doua zi, doar că Sebastian a schimbat radical registrul. A jucat rolul de mafiot care solicită taxă de protecţie. Victima, un puşt din cartier, Dănuţ H. Proaspătul mafiot l-a abordat direct, a scos pistolul şi i-a cerut toţi banii, că altfel, dă de belea. Copilul n-a avut decât 30 lei, Sebastian i-a spus că nu-s de ajuns, că mai trebuie şi să mai facă rost. Cei doi s-au mai întâlnit în două rânduri, infractorul primind 400, respectiv 700 lei. Sume deloc derizorii, părinţii au descoperit lipsa banilor şi i-au luat odrasla la întrebări. Băiatul a povestit ce şi cum, a rezultat o nouă sesizare la poliţie. Răufăcătorul era acum identificat...

A mai fost o ultimă infracţiune, o tâlhărie aşa cum scrie la carte. Sebastian a scos pistolul şi, sub ameninţarea armei, a lăsat un elev fără telefonul mobil. Doar pentru câteva minute. Poliţia se afla prin preajmă, Sebastian a fost imobilizat, apoi încătuşat şi dus la secţie. Dosarul penal era deja deschis. Tâlhărie calificată, şantaj în formă continuată şi tâlhărie.

Rechizitoriul a fost întocmit foarte repede, ajungând în instanţă pe 10 aprilie. De atunci şi până joi, 10 octombrie, dosarul a stat în camera preliminară. Iar inculpatul, în arestul preventiv. Acum aşteaptă procesul, judecătorul de cameră preliminară a dat undă verde. Marcel FLUERARU