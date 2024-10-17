Handbal, Liga Florilor - Dacă nici acum, atunci când?

Handbalistele de la CSM Iaşi 2020 încearcă astăzi, de la ora 17:00, în Sala Polivalentă „Dan Constantin Irimiciuc”, să-şi ,,spele din păcatele” primelor şase etape, în care nu au reuşit să obţină niciun punct. Adversară este cealaltă formaţie promovată în acest an în prima ligă, CSM Slatina, care are tot zero puncte...

Jucătoarele ieșene, după înfrângerea de la Zalău, s-au pregătit cu dorința de a obține primul succes la acest nivel, sub comanda antrenorilor Daniel Bura și Macrina Tomuleac. „Avem șase înfrângeri, este un moment dificil, dar trebuie să ținem cont și de adversarii pe care i-am întâlnit. Suntem o echipă nouă în Liga Florilor, fără experiență competițională, însă vrem să ne redresăm pe parcurs, pentru a rămâne în prima ligă. La Zalău a fost un meci, cu Slatina este alt meci. Am încredere că jucătoarele noastre se vor mobiliza și vom face un joc foarte bun”, a declarat Daniel Bura, antrenorul echipei CSM Iași 2020.

Handbalista Amalia Coman a adăugat: „E un meci important pentru noi, în care, categoric, ne dorim victoria. Sper să obținem cele 3 puncte. Ar însemna o relansare a speranțelor noastre și ale suporterilor pentru o evoluție mai bună de acum înainte. Îi îndemnăm pe iubitorii handbalului din Iași să ni se alăture joi, de la ora 17, cu încurajări din tribune, în confruntarea cu CSM Slatina”.

Partida va fi arbitrată de bucureștenii Radu Iliescu și Doru Pascu Manea. Astăzi, biletele se pot cumpăra de la sediul clubului, între orele 8,00-13,00, şi de la Sala Polivalentă (casa de la intrarea sportivilor), începând cu ora 15,00. Preţul unui bilet este de 25 lei.

Următoarea întâlnire a formației CSM Iași 2020 în Liga Florilor va avea loc pe 3 noiembrie, la Cisnădie, împotriva echipei Măgura. Campionatul va fi întrerupt din cauza „Trofeului Carpați”, care se va desfășura la Cluj-Napoca, între 25 și 27 octombrie. Daniel CRUDU