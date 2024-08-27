Handbalul feminin ieşean, din nou în prima Ligă, după o pauză de 23 de ani!

După 23 de ani, Iaşul are, din această toamnă din nou o echipă feminină de handbal senioare în prima Ligă a României, datorită unui proiect de succes iniţiat în 2022, sub sigla CSM Iaşi 2020. Handbalul feminin din municipiul Iaşi are o frumoasă istorie, de-a lungul anilor formaţiile Terom şi Aura obţinând rezultate notabile pe plan intern şi internaţional, dintre care menţionăm câştigarea Cupei României în 1985, obţinerea medaliei de bronz în Campionatul Naţional în 1993, calificarea în sferturile de finală ale Cupei EHF în anul competiţional 1993-1994.

În vara anului 2022, în cadrul Clubului Sportiv Municipal Iaşi 2020, susţinut financiar de Consiliul Local şi Primăria Municipiului, a fost reînfiinţată o echipă de handbal senioare, care s-a clasat la finalul Diviziei A pe locul 5. În anul competiţional 2023-2024, CSM Iaşi 2020 a avut o evoluţie superioară, terminând pe locul întâi în seria B. În urma Turneului final al Diviziei A din luna mai a acestui an, formaţia ieşeană, avându-l antrenor principal pe Daniel Gheorghe, a reuşit promovarea în Liga Florilor.

Perspectivele formaţiei în acest an competiţional a fost şi tema conferinţei de presă organizate, ieri, în Sala Mare a Primăriei, în prezenţa primarului municipiului Mihai Chirica, a preşedintelui Consiliului de Administraţie al CSM Iaşi 2020, Mihai Liviu Gavril, şi a conducerii clubului, director Iustin Jalaboi, a lotului de jucătoare şi a staff-ului tehnic şi medical.

Primarul Iaşului şi-a exprimat susţinerea pentru acest proiect şi a subliniat importanţa prezenţei echipei în Liga Florilor pentru comunitatea ieşeană, dar şi faptul că va fi un sezon greu, dat fiind nivelul ridicat al competiţiei.

De asemenea, a îndemnat jucătoarele nou venite să se bucure de tot ce poate oferi Iaşul unor tinere în plină dezvoltare. La rândul său, consilierul local Mihai Liviu Gavril a menţionat că promovarea în Liga Florilor nu reprezeintă un capăt de drum, ci doar o etapă dintr-un parcurs care vizează, în timp, calificarea în Cupele Europene. În context, Iustin Jalaboi, directorul clubului, a spus că doreşte ca prin rezultatele tuturor secţiilor CSM Iaşi 2020 să devină o entitate sportivă puternică pe plan intern şi internaţional.

Din partea echipei au vorbit antrenorul principal George Daniel Gheorghe şi Alexandra Severin, unul dintre căpitanii echipei. Ambii au apreciat condiţiile optime de pregătire existente la club, au vorbit despre valoarea ridicată a jucătoarelor şi şi-au exprimat speranţa că prin creşterea treptată a omogenităţii, echipa va avea o comportare tot mai bună de la o etapă la alta.

În prima etapă a LigiiFlorilor, handbalistele ieşene vor întâlni joi, 29 septembrie, la ora 17,30, campioana ţării, CSM Bucureşti, pe terenul acesteia. Chiar dacă este o confruntare foarte dificilă, jucătoarele din capitala Moldovei îşi doresc să aibă o comportare cât mai bună şi să contribuie la realizarea unui spectacol de calitate.

Lotul echipei CSM Iaşi 2020

Fatemeh Khalili Behfar (Iran, 28 ani), Aleksandra Ivanytsia (Slovacia, 31 ani, portar al echipei naţionale a Slovaciei, experienţă în Cupele Europene cu echipe din Slovacia şi Polonia), Anastasija Babovic (Muntenegru, 23 ani, componentă a naţionalei Muntenegru, cu care a ocupat locul 5 la CE în 2020), Ana Elena Caraman (22 ani, transferată de la Unirea Slobozia) – portari, Anisa Şerban (25 de ani), Amalia Mihaela Coman (24 ani), Szilvia Szabo (28 ani), Lavinia Florea (20 ani, transferată de la CSM Deva, medalie de bronz la Campionatul European U19 în 2023, componentă a lotului naţional de tineret) – coordonatori, Juliana Borges Lima (Brazilia, 28 ani), Tatyana Prykop (Ucraina, 25 ani, locul al treilea în Cupa României cu HC Zalău, componentă a reprezentativei Ucrainei.), Alexandra Ramona Severin (26 ani, medaliată cu bronz la Campionatul Mondial U20, locul 4 cu Dunărea Brăila în Liga Europeană, în acest an), Lea Franusic (Croaţia, 24 ani, de 6 ori campioană a Croaţiei, şase sezoane în Liga Campionilor), Karoline Helena de Souza (Brazilia, 34 ani, campioană mondială cu Brazilia în 2013, locul 4 în Liga Europeană cu Dunărea Brăila, în 2024), Bianca Andreea Visic Lupaşcu (22 ani) – interi, Jovana Milojevic (Serbia, 32 ani, patru titluri de campioană a Poloniei, 50 de selecţii în naţionala Serbiei, participantă la Campionatul European în 2020 şi la Campionatul Mondial în 2023.), Georgiana Olaru (22 ani), Valentina Trică (27 ani), Andreea Dinu (23 ani) – pivoţi, Cristina Mitrache (27 ani), Natalia Fonseca (Angola, 25 ani, campioană a Africii, participantă la două ediţii ale CM şi la Jocurile Olimpice de la Paris din această vară, unde unde s-a clasat pe locul 9), Diana Maria Dincă (20 ani) - extreme dreapta, Jo Harang (Coreea de Sud, 33 ani, locul 4 la Jocurile Olimpice de vară de la Londra (2012), locul 8 la Jocurile Olimpice de la Tokyo - 2021), Alexandra Orşivschi (30 ani, vicecampioană națională, în 2017, cu Dunărea Brăila. A jucat în Cupa EHF cu Brăila şi Baia Mare. Este campioană mondială universitatră în 2023.) –extreme stânga

Antrenor principal este Daniel George Gheorghe, 48 de ani, originar din Ploieşti, a jucat handbal de performanță până la vârstă de 36 de ani în prima divizie a ţării, în Ungaria şi Emiratele Arabe Unite. Are în palmares trei promovări în Liga Naţională feminină, cu CSM Ploieşti, cu CS Dacia Mioveni 2012 şi cu CSM Iaşi 2020.

Preparator fizic prof. univ Alecsandru Acsinte, Antrenor secund Macrina Tomuleac, Antrenor cu portarii Daniel Bura, Kinetoterapeuţi Iustina Calara, Andrei Ciubotaru, asistent medical Sabina Săcăleanu. Lucian VLAD