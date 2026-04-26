Harta sărăciei la vârsta a treia: Iașul, în top!

* 31.800 de seniori ieșeni depind de așa-numita „indemnizație socială”, plasând județul în topul național al dependenței de acest tip de sprijin * zeci de mii de oameni care, după o viață de muncă, ajung să depindă de completări de la stat pentru a atinge pragul minim de 1.281 de lei * indemnizația socială nu este un bonus - este, pentru mulți, diferența dintre a avea și a nu avea strictul necesar

Într-o Românie în care sute de mii de oameni trăiesc la limita subzistenței, iar pentru un județ precum Iași, cifrele devin un semnal de alarmă care nu mai poate fi ignorat.

În martie 2026, nu mai puțin de 882.012 pensionari din întreaga țară au depins de așa-numita „indemnizație socială” - o plasă de siguranță care, în teorie, ar trebui să asigure un minim de trai, dar care, în practică, ridică întrebări serioase despre ce înseamnă, de fapt, acest „minim”.

Din acest total uriaș, peste 31.800 de beneficiari se află în Iași, plasând județul în topul național al dependenței de acest tip de sprijin. Este o cifră care nu vorbește doar despre statistică, ci despre o realitate socială profundă: zeci de mii de oameni care, după o viață de muncă, ajung să depindă de completări de la stat pentru a atinge pragul minim de 1.281 de lei.

Dar imaginea devine și mai apăsătoare atunci când coborâm în detalii.

Pentru pensionarii din sistemul public, valoarea medie a indemnizației este de doar 537 de lei. Practic, acesta este „ajutorul” care completează pensii insuficiente, într-o economie în care costurile vieții cresc constant. În cazul pensionarilor proveniți din fostul sistem agricol - o categorie numeroasă și vulnerabilă în Moldova - situația este și mai dificilă: media scade la aproximativ 364 de lei.

Iar aici, Iașul apare din nou în prim-plan. Județul nu doar că are un număr mare de beneficiari în sistemul public, dar conduce și clasamentul pensionarilor agricultori care primesc acest sprijin — peste 3.000 de persoane. Este o dublă presiune socială, care conturează imaginea unui teritoriu unde bătrânețea vine, prea des, cu grija zilei de mâine.

În spatele acestor cifre reci se ascund însă realități mult mai dure: oameni care își împart banii între medicamente și alimente, care calculează fiecare leu și pentru care orice scumpire devine o lovitură directă. Indemnizația socială nu este un bonus - este, pentru mulți, diferența dintre a avea și a nu avea strictul necesar.

Paradoxul este evident: în timp ce unele județe precum Maramureș sau Hunedoara înregistrează valori medii mai mari ale indemnizației, zone precum Moldova continuă să concentreze un număr ridicat de beneficiari. Asta înseamnă că problema nu este doar nivelul ajutorului, ci și amploarea fenomenului.

În Iași, această amploare devine critică. Nu mai vorbim despre cazuri izolate, ci despre un fenomen de masă. Practic, un întreg segment de populație trăiește sub un prag minim garantat de stat, într-un echilibru fragil, în care orice dezechilibru economic poate produce efecte în lanț. Carmen DEACONU