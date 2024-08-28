Hărțile strategice de zgomot ale orașului, reactualizate

* scopul acestor hărți este de a informa și de a sensibiliza populația cu privire la expunerea la poluarea fonică * hărțile oferă autorităților competente și elemente obiective de diagnosticare pe care să se bazeze acțiunile viitoare, în special în ceea ce privește zonele de expunere la zgomot

Este necesară reactualizarea hărților strategice de zgomot și datele afertente acestora pentru municipiul Iași, potrivit studiului elaborat de firma Enviro Consult, comandat de Primărie. „Hărțile de zgomot strategice oferă o evaluare generală a expunerii la zgomotul ambiental. Având în vedere întinderea teritoriilor vizate și metoda recomandată de Comisia Europeană, aceste hărți se bazează pe o abordare macroscopică a realității, dar nu pot pretinde că corespund întocmai realității, deoarece nu se bazează pe măsurători în toate punctele evaluate la fața locului, ci pe date oficiale deținute de autorități. Scopul acestor hărți este de a informa și de a sensibiliza populația cu privire la expunerea la poluarea fonică. De asemenea, acestea oferă autorităților competente elemente obiective de diagnosticare pe care să se bazeze acțiunile viitoare, în special în ceea ce privește zonele de expunere la zgomot”, se arată în nota de fundamentare care însoțește proiectul de hotărâre.

Potrivit inițiatorului proiectului de hotărâre, respectiv primarul Mihai Chirica, rolul hărţilor strategice de zgomot pe raza municipiului Iaşi este acela de a cunoaşte numărul de persoane expuse la zgomotul produs de traficul rutier, feroviar, aerian, activitatea industrială şi a zonelor unde există depăşiri ale valorilor maxime admise.

Prin elaborarea planurilor de acţiuni pentru reducerea nivelurilor de zgomot ambiental se stabilesc măsuri privind amenajarea teritoriului, planificarea traficului și alegerea surselor mai silenţioase de poluare fonică.