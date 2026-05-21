Fațada Hotelului Traian din Iași va fi transformată, pe 21 mai 2026, de la ora 20:00, într-un ecran urban pentru o instalație de video mapping creată de 55 de elevi din Iași și Botoșani. Lucrările lor — desene, colaje, animații și experimente vizuale — vor fi proiectate pe una dintre clădirile-simbol ale orașului.

Proiectul se numește „Imaginarium Box – A Very Young Video Mapping Installation” și reunește 55 de elevi din Iași și Botoșani. Sunt implicați 25 de elevi ai Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Iași și 30 de elevi ai Liceului de Artă „Ștefan Luchian” din Botoșani.

Timp de aproximativ două luni, adolescenții au lucrat la materiale vizuale care vor fi proiectate pe arhitectura Hotelului Traian. Instalația include desene, picturi, colaje, animații manuale și experimente cu lumină, textile, hârtie, telefon mobil sau aplicații simple.

O clădire-simbol devine spațiu pentru imaginația adolescenților

Miza proiectului nu este demonstrația tehnologică, ci accesul tinerilor la un mod nou de a-și arăta creativitatea. Lucrări realizate în clasă sau acasă ajung, pentru prima dată pentru mulți dintre elevi, în fața unui public larg, pe fațada unei clădiri-reper a Iașului.

Tema propusă elevilor a fost bucuria, iar instalația finală funcționează ca o incursiune în imaginarul unei generații aflate la început de drum. Adolescenții nu sunt doar spectatori ai orașului, ci autori ai unei intervenții vizuale chiar în centrul lui.

Cum au fost create imaginile proiectate pe fațadă

Coordonatorii au pornit de la ideea că video mapping-ul poate fi accesibil și tinerilor care nu au echipamente performante sau experiență în zona digitală. Elevii au fost încurajați să folosească instrumentele pe care le cunosc deja: desen, pictură, modelaj, colaj, fotografie, lumină, mișcare sau animație simplă. Artistul și curatorul Andrei Cozlac, dublu premiat UNITER pentru video mapping, a coordonat proiectul alături de cadre didactice din Iași și Botoșani.

„Nu le-am cerut copiilor să știe video mapping sau tehnologii complicate. Le-am spus doar să folosească ceea ce știu deja să facă: să deseneze, să picteze, să sculpteze, să modeleze, să se joace. Și rezultatul a fost incredibil”, a declarat Andrei Cozlac.

Pentru Iași, proiectul are și o valoare simbolică. Hotelul Traian, una dintre clădirile reper ale orașului, intră pentru o seară într-un dialog cu arta digitală realizată de liceeni. Trecutul arhitectural și limbajul vizual al noii generații se întâlnesc într-un format care poate atrage familii, tineri, profesori și public interesat de orașul creativ.

Clara DIMA