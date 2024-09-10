Hoții au dat năvală la CTP, folosindu-se de imaginea primarului

* în mediul online au apărut, în ultima vreme, diverse „oferte” care ar fi fost lansate de compania locală de transport, instituție care, cu ocazia împlinirii a 80 de ani de transport în comun în capitala Moldovei, ar fi scos pe piață… unele abonamente „serie limitată” * hoții s-au folosit chiar și de imaginea primarului Mihai Chirica pentru a încerca să câștige încrederea internauților

În ultimele săptămâni, în mediul online au apărut mai multe pagini create cu scopul de a-i înșela pe ieșeni. Acestea, prezente de cele mai multe ori pe rețelele de socializare, prezintă oferte inedite la abonamente pentru transportul în comun din capitala Moldovei. Cei care folosesc această metodă de înșelăciune sunt extrem de inventivi și s-au folosit chiar și de imaginea primarului Mihai Chirica pentru a încerca să câștige încrederea internauților.

În ultima postare de acest gen care a apărut în mediul online, se prezintă o ofertă implementată cu ocazia împlinirii a 80 de ani de transport în comun în capitala Moldovei. Astfel, în schimbul sumei de doar 12 lei, ieșenii ar putea achiziționa abonamente valabile pentru șase luni, care pot fi folosite în toate mijloacele de transport în comun din oraș. Totodată, pentru a-i atrage pe ieșeni, hoții din mediul online au specificat că doar 500 de astfel de abonamente sunt disponibile.

Ce spune conducerea CTP Iași despre această situația

Cristian Stoica, director al CTP Iași, a vorbit pentru Evenimentul despre această situație și a tras un semnal de alarmă în rândul ieșenilor. Acesta a declarat că a fost făcută o sesizare la poliție și le-a explicat călătorilor care sunt detaliile la care trebuie să fie atenți pentru a nu cădea într-o astfel de capcană, care-i poate lăsa fără bani pe card. „A apărut în peisajul online încă un fals, o pagină care îndeamnă cetățenii să își achziționeze tot felul de chestii promoționale. Nu există vreo promoție. Prețurile noastre sunt stabilite, pot fi văzute pe site-ul nostru. Totodată, ieșenii trebuie să verifice în momentul în care accesează un site să aibă în față https. Acest lucru înseamnă că acea pagină este înregistrată, are o formă de securitate. În acest anunț există multe lucruri false. Adresa de accesare nu are legătură cu CTP, se poate observa. Noi am informat călătorii despre acest lucru și am înaintat către Poliție, către biroul care se ocupă cu de astfel de infracțiuni, o a doua sesizare”, a declarat Cristian Stoica, director al CTP Iași. Cristian ANDREI