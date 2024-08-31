Hoţii de pavele s-au dat de gol: au plecat cu farurile stinse

* prejudiciul a fost recuperat integral, dar unul dintre cei cinci membri ai bandei a primit condamnare cu executare

Mitică N., un recidivist profesionist, era convins că a ticluit un plan infailibil prin care să pună mâna pe mormanul de pavele abia aduse şi descărcate pe marginea drumului, în dreptul Şcolii gimnaziale Scobinţi. A convins patru amici să i se alăture, unul dintre ei posedă autoturism, aveau cu ce căra marfa. Ceilalţi, doar să ajute la încărcarea ei în portbagaj.

Banda a operat în seara de 16 martie a.c., în jurul orei 22.00, când strada era pustie. Nu le-a luat decât câteva minute pentru a pune în portbagaj cele 76 pavele. Au terminat treaba şi au pornit spre domiciliul lui D.S., cel cu maşina şi cu locul ales pentru depozitarea capturii. N-au mai ajuns la destinaţie din pricina unei prostii incredibile. Au pornit vehiculul fără a aprinde farurile, folosind doar luminile de avarie. Se gândeau că aşa nu atrag atenţia, dar tocmai asta s-a întâmplat.

Un echipaj de la Rutieră i-a tras pe dreapta şi a cerut lui D.S. actele maşinii, după care i-au spus să deschidă portbagajul. Poliţiştii şi-au dat imediat seama că sunt pavelele din faţa şcolii, i-au pus pe hoţi să le ducă la loc, apoi au deschis dosar penal.

Pe parcursul anchetei, procurorul de caz l-a inculpat doar pe Mitică, în cazul celorlalţi dispunând renunţarea la urmărirea penală. Ajuns în faţa instanţei, liderul bandei a solicitat amânarea pedepsei şi s-a arătat dispus să efectueze muncă neremunerată în folosul comunităţii. N-a fost cazul, magistraţii i-a dat un an şi şase luni, cu executare în regim de detenţie. Trecutul său infracţional a cântărit mult în luarea acestei decizii. Claudiu CONSTANTIN