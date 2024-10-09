Iași devine centrul internațional al chirurgiei cardiovasculare și toracice

În perioada 17 - 20 octombrie, Iașiul va găzdui cea de-a 17-a Reuniune Anuală a Societății Euro-Asiatice de Chirurgie Cardiovasculară și Toracică (EABM), un eveniment de referință care va reuni 200 de speakeri din 37 de țări de pe toate continentele. Evenimentul reprezintă o platformă esențială pentru schimbul de experiențe și diseminarea celor mai recente inovații în domeniul chirurgiei cardiovasculare și toracice. Programul științific al EABM 2024 cuprinde sesiuni interactive, cazuri clinice complexe și prezentări pe teme majore precum bolile congenitale ale inimii, chirurgia valvulară, intervențiile minim invazive și robotice avansate. De asemenea, vor fi abordate subiecte privind tratamente inovatoare pentru hipertensiunea pulmonară, intervenții hibride pentru disecțiile aortice, managementul complicațiilor chirurgicale în bolile congenitale severe, utilizarea tehnologiilor de ultimă generație în diagnostic și tratament, soluții noi pentru insuficiența cardiacă avansată și rolul inteligenței artificiale în evaluarea patologiilor valvulare.

„Congresul aduce împreună unii dintre cei mai influenți lideri din domeniul chirurgiei cardiovasculare și toracice, facilitând dialogul și colaborarea între experți din diverse regiuni ale lumii. Acest congres reprezintă nu doar un cadru de învățare și schimb de experiențe, ci și o oportunitate de a dezvolta parteneriate transcontinentale care vor sprijini inovațiile în domeniul nostru. Pentru specialiștii din România, constituie o ocazie concretă de a accesa cunoștințe de ultimă oră în domeniu și de a interacționa direct cu numeroși experți internaționali aflați pentru prima dată în țara noastră. În plus, congresul oferă chirurgilor români posibilitatea de a-și împărtăși realizările și de a contribui activ la dezvoltarea standardelor internaționale în chirurgia cardiovasculară. Accesul la tehnologiile și procedurile de ultimă generație va sprijini procesul de modernizare a sistemului medical românesc și va facilita îmbunătățirea continuă a tratamentelor pentru pacienți, la nivel național” , a spus prof. univ. dr. Grigore Tinică, președintele congresului și directorul Institutului de Boli Cardiovasculare Iași, Cetățean de onoare al Capitalei Moldovei. La Iași va sosi și prof. Georges B. Tedy, cancelarul Societății Euro-Asiatice de Chirurgie Cardiovasculară și Toracică. „Odată cu succesul întâlnirii din 2017, organizată de Prof. G. Tinică, suntem încântați să revenim în România și în frumosul oraș Iași pentru a găzdui cel de-al 17-lea Congres Anual al Societății Euro-Asiatice de Chirurgie Cardiovasculară și Toracică. Societatea noastră își propune să ofere o platformă de dialog și colaborare între specialiști din culturi și regiuni diverse, având ca misiune principală promovarea excelenței prin prietenie și inovație în chirurgia cardiovasculară și toracică pe toate continentele. Faptul că revenim la Iași după atâția ani subliniază parteneriatul puternic pe care l-am construit cu comunitatea medicală din România și sperăm ca evenimentul să inspire nu doar colaborări regionale, ci și inițiative care să sprijine dezvoltarea continuă a chirurgiei cardiovasculare la nivel global” , a explicat prof. univ. Georges B. Tedy.

Iașul, important centru de excelență în medicina cardiovasculară

Evenimentul este organizat sub egida Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, în parteneriat cu Societatea Română de Chirurgie Cardiovasculară, Fundația de Cercetare Clinică și Experimentală Cardiovasculară Iași, Colegiul Medicilor Iași, Academia de Științe Medicale – Filiala Iași, Academia Oamenilor de Știință din România, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, Societatea Română de Anestezie-Terapie Intensivă, Societatea de Medicină de Familie din Iași, Centrul de Analiză și Mentorat Strategic (CENTERAMS) din Iași, Societatea Studențească de Chirurgie din România și Societatea Studenților Mediciniști Iași.

EABM 2024 reprezintă o nouă confirmare a poziției Iașului ca important centru de excelență în medicina cardiovasculară, consolidând statutul orașului ca gazdă de evenimente medicale internaționale de anvergură.