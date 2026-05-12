Iașul a urcat pe podiumul național la GEOmondIS 2026, concurs de geografie pentru liceeni, după etapa desfășurată în perioada 8–11 mai. Două echipaje de la Colegiul Național Iași au obținut locurile I și III la nivel național.

Cei opt elevi au fost coordonați de profesorii Dorin Fiscutean și Cornelia Fiscutean, cunoscuți pentru performanțele obținute la cele mai importante competiții naționale și mondiale. Rezultatul confirmă o direcție importantă pentru școala ieșeană: geografia de performanță nu mai înseamnă doar memorarea hărților, a capitalelor sau a formelor de relief.

La GEOmondIS, elevii trebuie să înțeleagă fenomene complexe: climă, economie, migrație, geopolitică, resurse, urbanizare și dezechilibre sociale. Cu alte cuvinte, harta devine un instrument de analiză a lumii, nu doar o planșă de studiu.

Cine sunt elevii premiați de la Colegiul Național

Premiul I, respectiv locul I la nivel național, a fost obținut de echipa formată din Onofrei Miruna, clasa a XII-a A, Munteanu Clara, clasa a XI-a, Lăzărean Victor, clasa a XI-a C, și Boamfă Oana, clasa a IX-a E.

Premiul al III-lea a revenit celui de-al doilea echipaj ieșean: Ciobanu Ilinca, clasa a XII-a B, Enăchescu Teodora, clasa a XI-a C, Aramă Alexandra, clasa a X-a B, și Vicol Theodor, clasa a IX-a A.

Cele două echipe au adunat elevi din toate treptele liceului, de la clasa a IX-a până la clasa a XII-a. Acest format diferențiază competiția de olimpiadele clasice, pentru că pune accent și pe colaborare, decizie rapidă și împărțirea eficientă a sarcinilor.

De ce contează GEOmondIS pentru Iași

GEOmondIS este un concurs național dedicat elevilor de liceu pasionați de geoștiințe. Competiția este organizată prin centre universitare și asociații studențești din domeniul geografiei, are etapă regională și etapă națională, iar ediția din 2026 este a XIX-a.

Pentru Iași, cele două premii nu sunt doar rezultate trecute într-un palmares, ci arată că orașul are elevi capabili să lucreze cu informație complexă și să lege datele geografice de probleme concrete.

Într-o economie în care schimbările climatice, infrastructura, mobilitatea, energia și analiza teritorială devin teme tot mai importante, astfel de competențe nu mai sunt de nișă.

Un elev format în geografie aplicată poate înțelege cum se schimbă un oraș, de ce apar blocaje în trafic, unde există riscuri de inundații, cum se distribuie populația sau ce efecte economice poate avea o frontieră.

Geografia, între școală și piața muncii

Modelul GEOmondIS testează mai mult decât cunoștințe teoretice. Elevii trebuie să analizeze materiale vizuale, să conecteze fenomene și să ofere răspunsuri coerente sub presiunea timpului. Sunt abilități apropiate de cele cerute în domenii precum urbanism, mediu, logistică, agricultură de precizie, analiză de risc, cercetare, administrație publică sau consultanță.

Universitățile, mediul economic și administrația locală au nevoie să lege această performanță de trasee reale: programe atractive, stagii, proiecte de cercetare, colaborări cu firme și oportunități în domenii care folosesc analiza spațială.

O continuitate a școlii ieșene de geografie

Rezultatele de la GEOmondIS vin după alte performanțe ale elevilor ieșeni la geografie. În aprilie 2026, Inspectoratul Școlar Județean Iași anunța premii importante la Olimpiada Națională de Geografie și trei calificări la etape internaționale. Această continuitate arată că podiumul din mai nu este un episod izolat. În spate sunt profesori, ani de pregătire, exerciții, selecții, aplicații practice și elevi care au învățat să privească harta ca pe o explicație a lumii.

Clara DIMA