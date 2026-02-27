Există victorii care nu au nevoie de artificii. Se văd în tăcerea dinaintea startului, în ecranul pe care curg minutele, în deciziile luate la limită și în felul în care o echipă respiră ca una singură. Așa arată aurul câștigat de TheOnesWhoKnock, echipa Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, la ICPC European Championship 2026: o medalie obținută într-un sport al minții unde nu câștigi „cu noroc”, ci cu ani de disciplină.

Andrei Boacă, Alexandru Gheorghiș și Robert Andrei Popa – studenți în anul al doilea la Facultatea de Informatică – au reușit ceea ce până acum părea o frontieră greu de trecut pentru România la acest nivel: medalia de aur la cea mai grea etapă europeană din circuitul ICPC. Într-un concurs de 5 ore, în care o singură tastatură devine câmp de bătălie pentru trei oameni, orice secundă contează, orice penalizare poate schimba clasamentul, iar orice idee trebuie testată imediat, fără ezitări.

La Varșovia, între 6 și 8 februarie 2026, campionatul a adunat 53 de universități, după o selecție care a început cu 459 de echipe în preliminarii. Într-o asemenea densitate de competitori, diferența dintre „foarte bun” și „istoric” se măsoară în detalii: alegerea rapidă a strategiei, ordinea problemelor, nervii ținuți sub control, comunicarea scurtă și clară, ca într-o sală de operație.

Echipa de la Iași a închis cinci probleme – un prag de excelență la acest nivel – și a demonstrat că România poate produce performanță în exact zona care decide, tot mai mult, viitorul: algoritmica, gândirea structurală, optimizarea, rezolvarea de probleme. Nu e doar un premiu pentru trei studenți. E un semnal pentru întreg ecosistemul: școala românească de informatică, cu toată presiunea și improvizațiile ei, încă poate livra vârfuri care stau drept în fața marilor universități.

Rezultatul lor a fost recunoscut și prin includerea în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, inițiativă care scoate în lumină tinere talente cu impact în educație, cercetare și tehnologie. Dar adevărata validare vine din calendar: după aurul european, urmează Finala Mondială ICPC, ediția a 50-a, programată la Dubai, între 15 și 20 noiembrie 2026. Acolo, România nu mai merge „să participe”. Merge să se lupte.

Într-un timp în care lumea vorbește obsesiv despre inteligență artificială, despre digitalizare și economie bazată pe date, un astfel de rezultat spune ceva simplu și greu: competiția globală începe în amfiteatre, în laboratoare, în orele de antrenament invizibile. Iar Iașul tocmai a arătat că poate ridica steagul sus, fără scuze, fără complexe.