Iașul a rămas fără subprefecți

Cei doi subprefecţi ai judeţului Iaşi, Marian Şerbescu şi Felix Guzgă, ambii susţinuţi de PSD, şi-au depus demisiile din funcţie marţi, după aproximativ un an de mandat.

Primul care a anunţat public decizia a fost Marian Şerbescu, printr-un mesaj publicat pe reţelele sociale. Acesta a transmis că îşi încheie mandatul "cu responsabilitate şi recunoştinţă", descriind perioada petrecută în funcţie drept una marcată atât de provocări, cât şi de realizări obţinute alături de echipa instituţională. „Astăzi închei mandatul de subprefect al judeţului Iaşi - un capitol important al activităţii publice, asumat cu responsabilitate şi dedicare. A fost o perioadă cu provocări şi decizii dificile, dar şi cu realizări construite împreună cu o echipă de profesionişti şi parteneri instituţionali implicaţi”, a transmis acesta.

La rândul său, Felix Guzgă a confirmat că a şi-a depus demisia în cursul zilei de marţi.

Cei doi foşti subprefecţi au mulţumit colegilor din cadrul Instituţiei Prefectului Iaşi, precum şi autorităţilor locale şi instituţiilor partenere pentru colaborare. De asemenea, aceştia au transmis mesaje de apreciere către cetăţeni, invocând "încrederea şi dialogul deschis" din timpul mandatului.

Social democraţii Marian Şerbescu şi Felix Guzgă au fost numiţi în funcţiile de subprefecţi ai judeţului Iaşi în martie 2025. Laura RADU