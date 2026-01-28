Iașul apasă accelerația. Val uriaș de investiții aprobate în Consiliul Județean

Consiliul Județean Iași începe anul 2026 în forță, cu peste 30 de hotărâri adoptate într-o singură ședință, semn clar că județul intră într-o etapă de dezvoltare accelerată. Infrastructura rutieră, sănătatea și educația se află în prim-plan, într-un context național considerat de liderii locali drept unul extrem de favorabil pentru marile proiecte așteptate de ani întregi de ieșeni.

Veștile bune au venit încă de la începutul anului, iar autoritățile județene vorbesc despre un moment-cheie pentru Iași, în care proiecte blocate sau amânate mult timp intră, în sfârșit, pe drumul implementării.

Autostrăzi, centuri și șosele sigure: infrastructura revine în prim-plan

Indicatorii tehnico-economici pentru centura Podu Iloaiei, aprobarea finanțării prin mecanismul SAFE a capetelor de autostradă din A7 și A8, dar și depunerea ofertelor pentru tronsonul 4 al Autostrăzii Unirii Târgu Neamț – Iași – Ungheni sunt considerate pași decisivi pentru conectarea Moldovei la marile rețele de transport ale României și Europei.

„Proiecte pe care le așteptam de ani de zile se îndreaptă spre implementare. La Consiliul Județean Iași investim cu prioritate în infrastructura rutieră, sănătate, educație și în toate domeniile esențiale pentru a face viața mai bună ieșenilor”, a declarat președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe.

În acest context, plenul CJ Iași a aprobat programul de reparații curente al DJADP pentru anul 2026, asigurând finanțarea necesară pentru drumuri mai sigure în întreg județul, de la comune izolate până la zone intens circulate.

Educația, miză strategică: bani, digitalizare și proiecte transfrontaliere

Educația a fost unul dintre punctele-cheie ale ședinței. Consilierii județeni au aprobat alocarea fondurilor din excedentul bugetar pentru proiectul „YOUTHLINK”, derulat prin Programul Interreg VI-A NEXT România – Republica Moldova, un demers care va facilita accesul tinerilor la programe educaționale peste graniță și va întări cooperarea regională.

Totodată, a fost aprobată rețeaua învățământului special pentru anul școlar 2026–2027, precum și continuarea proiectului ambițios al Consiliului Județean Iași privind dotarea școlilor cu mobilier modern și echipamente digitale de ultimă generație. Table inteligente, săli modernizate și condiții mai bune pentru elevi devin, astfel, o realitate în tot mai multe unități de învățământ din județ.

Sănătatea, întărită din interior: spitale reorganizate, servicii mai bune

Și sistemul sanitar a primit undă verde pentru reforme importante. Au fost aprobate noile organigrame pentru patru spitale de referință din Iași: Spitalul „Cuza Vodă”, Spitalul „Prof. Dr. N. Oblu”, Spitalul „Elena Doamna” și Spitalul de Pneumoftiziologie.

Măsura este considerată esențială pentru eficientizarea activității medicale și creșterea calității serviciilor oferite pacienților, într-un județ care deservește nu doar populația locală, ci întreaga regiune a Moldovei.

Agenda Consiliului Județean Iași a inclus și proiecte sociale majore, finanțate din fonduri europene, dedicate integrării tinerilor care părăsesc sistemul de protecție și sprijinirii persoanelor cu dizabilități prin Rețeaua APP. Autoritățile susțin că aceste inițiative au un impact direct și concret în viața celor mai vulnerabile categorii sociale. Carmen DEACONU