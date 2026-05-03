Iașul ar putea deveni un hub de producție și cercetare pentru drone militare

* liniile de front ale viitorului nu vor mai fi trasate doar pe hartă, ci în laboratoare, în centre universitare și în ecosisteme industriale capabile să transforme ideile în sisteme autonome funcționale * iar Iașul, în acest scenariu, nu mai este periferie, ci devine potențialul început al unei noi infrastructuri de putere tehnologică * Iașul ar putea deveni un nod critic într-o rețea emergentă de securitate tehnologică la frontiera estică a Uniunii Europene și NATO

În noua geometrie a securității europene, în care granițele dintre tehnologie civilă și capacitate militară se dizolvă cu o viteză aproape brutală, Iașul începe să capete o semnificație care depășește cu mult imaginea sa tradițională de centru universitar sau pol cultural al Moldovei. Într-un context în care dronele au devenit nu doar instrumente de supraveghere, ci arme definitorii ale războiului modern, iar statele își reconfigurează accelerat lanțurile de producție pentru autonomie tehnologică, ideea unui hub de producție și cercetare pentru drone militare în regiunea Iașului capătă conturul unei potențiale mutații strategice.

Nu mai vorbim despre simple inițiative industriale izolate, ci despre o posibilă repoziționare a Moldovei într-o zonă de convergență între cercetare avansată, industrie de apărare și infrastructuri tehnologice dual-use.

Într-un asemenea scenariu, Iașul nu ar mai fi doar un centru regional, ci un nod critic într-o rețea emergentă de securitate tehnologică la frontiera estică a Uniunii Europene și NATO.

Paradoxul fundamental, însă, este că această transformare nu este dictată direct de instituția militară. În răspunsul Ministerului Apărării Naționale la o interpelare parlamentară a deputatului ieșean Alexandru Muraru se specifică faptul că arhitectura actuală a industriei de apărare din România separă clar rolurile: Ministerul Apărării Naționale definește nevoile operaționale și participă la proiecte de cercetare, dar nu controlează industria. Aceasta este plasată în sfera Ministerului Economiei și a operatorilor economici din structuri precum Romarm. Rezultatul este o ecuație fragmentată, în care viziunea strategică militară și capacitatea industrială nu se suprapun automat.

Armata nu mai „conduce fabrica”, ci doar „comandă produsul”.

Totuși, exact în această fractură instituțională se naște oportunitatea Iașului. Pentru că acolo unde decizia centralizată lipsește, apar spații de dezvoltare pentru ecosisteme regionale agile, capabile să conecteze universitățile, institutele de cercetare și mediul privat într-o infrastructură tehnologică emergentă. Iașul dispune deja de un capital intelectual semnificativ: universități tehnice, centre IT în expansiune, resurse umane specializate și o tradiție academică ce poate fi convertită, în mod strategic, într-un avantaj competitiv în domeniul sistemelor autonome.

În logica războiului contemporan, dronele nu mai sunt doar echipamente, ci platforme de integrare tehnologică. Ele combină inteligență artificială, senzori avansați, comunicații securizate, microelectronică și software de comandă. Asta înseamnă că un hub de drone nu este o fabrică în sens clasic, ci un ecosistem complex în care cercetarea, producția și testarea se suprapun continuu. Iar pentru un astfel de ecosistem, Iașul prezintă o combinație rară: resursă umană calificată, infrastructură universitară și potențial de conectare la programe europene de cercetare și apărare.

Dimensiunea strategică devine și mai evidentă atunci când privim contextul geopolitic. Flancul estic al NATO este, în prezent, una dintre cele mai dinamice și tensionate zone de securitate din lume. În acest spațiu, capacitatea de a produce rapid sisteme autonome, de a integra tehnologii dual-use și de a adapta cercetarea civilă la aplicații militare devine un avantaj critic.

În mod natural, regiunile de frontieră tehnologică și geografică tind să fie împinse spre roluri de inovare accelerată.

În acest cadru, Iașul ar putea deveni mai mult decât un simplu beneficiar al politicilor de apărare. Ar putea deveni un punct de origine. Un loc în care universitățile nu doar formează ingineri, ci contribuie direct la dezvoltarea de platforme aeriene autonome, algoritmi de navigație, sisteme de recunoaștere și infrastructuri de război electronic. Un spațiu în care cercetarea nu rămâne în laboratoare, ci se transformă rapid în prototipuri, testări și producție.

Totuși, această transformare nu este automată. Ea depinde de capacitatea României de a depăși fragmentarea instituțională actuală, în care industria de apărare este separată de decizia militară, iar cercetarea funcționează adesea în paralel, fără integrare strategică reală. Fără o convergență între Ministerul Economiei, Ministerul Apărării și mediul universitar, orice hub rămâne o idee, nu o infrastructură.

Dar dacă această convergență ar fi realizată, chiar și parțial, Iașul ar putea intra într-o categorie complet diferită de dezvoltare: aceea a orașelor care nu doar consumă tehnologie, ci o produc. Orașe care nu doar participă la economia de securitate europeană, ci o influențează. Daniel BACIU