Iașul are buget!

Iași și-a adoptat oficial bugetul pentru anul 2026, după un vot intens în Consiliul Local, într-un moment considerat decisiv pentru marile investiții și funcționarea administrației municipale. Cu 18 voturi „pentru”, 3 „împotrivă” și 6 „abțineri”, proiectul bugetar a trecut, deschizând drumul pentru unul dintre cele mai mari volume financiare administrate vreodată de municipalitate.

Valoarea totală a bugetului general ajunge la impresionanta sumă de 3,1 miliarde de lei, în timp ce bugetul local propriu-zis este estimat la aproape 2,4 miliarde de lei. Cea mai importantă componentă este însă secțiunea de dezvoltare, unde au fost alocate peste 1,06 miliarde de lei pentru investiții, infrastructură și proiecte strategice.

Practic, aproape jumătate din bugetul local merge către dezvoltare, semnal că administrația mizează pe continuarea marilor șantiere și pe accelerarea proiectelor finanțate din fonduri europene și guvernamentale.

Potrivit documentelor oficiale, veniturile proprii ale municipalității sunt estimate la aproximativ 1,19 miliarde de lei, ceea ce arată o dependență încă ridicată de capacitatea economică și fiscală a orașului. În același timp, subvențiile de la bugetul de stat ating aproape 760 de milioane de lei, o sumă uriașă care reflectă atât proiectele aflate în derulare, cât și presiunea tot mai mare asupra cheltuielilor administrației locale.

Un capitol esențial îl reprezintă fondurile europene și prefinanțările, estimate la peste 80 de milioane de lei. Aceste resurse sunt vitale pentru continuarea investițiilor în infrastructură, mobilitate urbană, modernizarea serviciilor publice și dezvoltarea proiectelor strategice ale orașului.

Adoptarea bugetului vine într-un context extrem de complicat pentru administrațiile locale din România, marcat de inflație, creșterea costurilor de construcție, presiuni salariale și nevoia urgentă de modernizare urbană. În cazul Iașului, miza este cu atât mai mare cu cât municipiul se află într-o competiție directă cu marile centre regionale pentru atragerea investițiilor și a fondurilor europene.

Votul din Consiliul Local a evidențiat însă și tensiunile politice din jurul împărțirii banilor publici. Cele 3 voturi împotrivă și cele 6 abțineri arată că opoziția contestă atât prioritățile investiționale, cât și modul în care sunt distribuite resursele financiare.

Pentru administrația locală, aprobarea bugetului înseamnă deblocarea efectivă a proiectelor și a contractelor programate pentru 2026. Pentru ieșeni, însă, adevărata miză începe abia acum: dacă cele peste 3 miliarde de lei se vor transforma în șantiere terminate, trafic mai fluid, servicii mai bune și o infrastructură capabilă să susțină dezvoltarea accelerată a orașului. Daniel BACIU