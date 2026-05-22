Iașul pregătește un centru pentru propria istorie

Iașul ar putea avea un centru dedicat cercetării istoriei locale și o Enciclopedie a orașului, prin care memoria urbană să fie adunată, documentată și pusă la dispoziția publicului. Anunțul a fost făcut de primarul Mihai Chirica în cadrul celei de-a VII-a ediții a Conferinței Anuale „Din istoria orașului Iași: oameni, locuri, instituții”. Evenimentul este organizat de Muzeul Municipal „Regina Maria”, cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași și în colaborare cu Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” și Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza”. Miza proiectului trece dincolo de zona academică. Pentru un oraș cu arhive, monumente, instituții culturale, universități, biserici și cartiere cu istorie densă, un astfel de centru ar putea deveni un instrument de recuperare și valorificare a memoriei locale.

Enciclopedia Iașului ar aduna fragmentele unei memorii urbane

Proiectul Enciclopediei Iașului vizează o lucrare de referință despre oamenii, locurile, instituțiile și reperele care au modelat orașul. Istoria Iașului este răspândită în arhive, cărți, documente, colecții muzeale, lucrări academice, presa veche, fotografii, mărturii și povești de familie. O enciclopedie dedicată orașului ar putea aduce aceste informații într-o formă coerentă și accesibilă. Lucrarea ar putea documenta personalități, clădiri, cartiere, mahalale, monumente, școli, spitale, biserici, instituții culturale, evenimente istorice, locuri dispărute și repere urbane. Pentru Iași, un asemenea demers ar însemna mai mult decât o inventariere. Ar fi o formă de a așeza memoria orașului într-un cadru riguros, dar apropiat de public.

Un centru pentru oamenii, locurile și instituțiile Iașului

Tema conferinței — „oameni, locuri, instituții” — se leagă direct de ideea unui centru de cercetare a istoriei orașului. Iașul nu poate fi înțeles doar prin cronologii și monumente. Orașul se vede și prin biografiile celor care l-au locuit, prin instituțiile care au format generații și prin locurile în care istoria a devenit viață publică. Un centru dedicat istoriei Iașului ar putea funcționa ca spațiu de întâlnire între specialiști, arhive, muzee, universități și public. Ar putea susține cercetări, proiecte editoriale, expoziții, dezbateri, conferințe, programe educaționale și inițiative de valorificare a patrimoniului local. În acest fel, istoria orașului nu ar rămâne doar în biblioteci sau în lucrări de specialitate. Ar putea ajunge mai aproape de elevi, profesori, jurnaliști, ghizi, turiști și locuitori.

Muzeul Municipal, rol important în memoria orașului

Muzeul Municipal „Regina Maria”, coordonat de dr. Aurica Ichim, are deja un rol important în cercetarea și promovarea istoriei locale. Prin conferințe, expoziții, publicații și proiecte culturale, instituția a construit un spațiu de dialog în jurul trecutului Iașului și al patrimoniului său urban. Cea de-a VII-a ediție a Conferinței Anuale „Din istoria orașului Iași” continuă această direcție. Programul include comunicări științifice, expoziții, lansare de revistă și o dezbatere dedicată Mănăstirii Trei Ierarhi. Evenimentul reunește istorici, cercetători, muzeografi, cadre universitare, arhiviști și specialiști interesați de felul în care trecutul orașului poate fi recuperat, documentat și transmis mai departe.

Istoria Iașului, resursă pentru prezent și viitor

Un oraș care își cercetează istoria nu privește doar în urmă. Își construiește și o bază mai solidă pentru educație, turism cultural, proiecte de patrimoniu și înțelegerea propriei identități. Iașul are o memorie vizibilă la fiecare pas: în monumente, străzi, universități, instituții, lăcașuri de cult și cartiere vechi. Tocmai de aceea, cercetarea istoriei locale devine nu doar un act cultural, ci și unul civic. Prin centrul dedicat istoriei orașului și prin Enciclopedia Iașului, memoria locală ar putea fi verificată, organizată și transmisă mai departe. Pentru un oraș cu atâtea straturi istorice, un astfel de proiect poate deveni una dintre investițiile culturale importante: nu doar în patrimoniu, ci în felul în care comunitatea își înțelege propria identitate. Maura ANGHEL