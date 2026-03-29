Iașul, avertizat în noua campanie națională: medicamentele falsificate pot ucide

* pacienții din Iași sunt vizați direct de mesajul noii campanii naționale „Medicamentele falsificate pot ucide!”, lansată de OSMR și ANMDMR, într-un context în care tot mai multe produse sunt cumpărate online din surse neautorizate

Iașul, unul dintre cele mai importante centre medicale din estul țării, intră și el în zona de interes a noii campanii naționale „Medicamentele falsificate pot ucide!”, lansată oficial pe 24 martie 2026 de Organizația de Serializare a Medicamentelor din România și Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România. Mesajul autorităților este unul fără echivoc: produsele cumpărate din surse neautorizate, mai ales online, pot fi ineficiente, periculoase sau chiar letale.

Pentru Iași, tema este una cu greutate. Orașul concentrează spitale mari, clinici, farmacii, centre universitare medicale și atrage zilnic pacienți din tot județul și din întreaga Moldovă. Tocmai de aceea, într-un astfel de pol regional de sănătate, circulația medicamentelor din canale necontrolate devine nu doar o problemă individuală, ci și una de interes public. Campania națională vine pe fondul creșterii distribuției de medicamente contrafăcute prin intermediul platformelor online, iar autoritățile avertizează că efectele pot merge de la lipsa eficienței până la reacții adverse severe sau deces.

Pentru mulți pacienți din Iași și din județele învecinate, tentația este ușor de înțeles: un preț mai mic, o promisiune spectaculoasă, livrare rapidă, produse promovate agresiv pe internet. Dar exact aici apare pericolul. Reprezentanții campaniei spun că decizia de a cumpăra un medicament dintr-o sursă neautorizată poate fi, în unele cazuri, ultima alegere făcută de pacient. În paralel, președintele ANMDMR a avertizat că în spatele unui medicament falsificat nu există nici știință, nici laborator, nici responsabilitate față de viața pacientului.

Miza este cu atât mai mare la Iași cu cât orașul are o populație numeroasă de studenți, vârstnici, bolnavi cronici și pacienți care ajung aici pentru tratamente complexe. Într-un asemenea ecosistem medical, presiunea pe acces, cost și rapiditate poate împinge o parte dintre consumatori spre soluții riscante. Tocmai de aceea, campania insistă pe ideea achiziției doar din locuri autorizate și pe nevoia unei informări corecte, inclusiv prin platforma medicamentesigure.ro, lansată odată cu această inițiativă.

Un studiu național publicat în 2025 arată că unul din zece români ar accepta în anumite condiții consumul conștient de medicamente contrafăcute. Mai mult, 7% cred că aceste produse au mai puține efecte secundare, iar 12% consideră că pot avea efecte chiar mai bune decât medicamentele originale. Într-un județ mare precum Iașul, astfel de percepții pot alimenta un risc real, mai ales în mediul online.

Pe de altă parte, sistemul oficial de protecție a medicamentelor funcționează la scară națională. Sistemul Național de Verificare a Medicamentelor, operațional din februarie 2019, a depășit 3,7 miliarde de cutii încărcate, iar în sistem sunt înregistrate toate farmaciile și distribuitorii angro din România, adică peste 9.900 de farmacii și peste 370 de distribuitori. Pentru pacienții din Iași, concluzia campaniei este simplă: medicamentul sigur se cumpără doar din circuitul autorizat, nu din anunțuri obscure, pagini neverificate sau oferte prea bune ca să fie adevărate.

Teona SOARE