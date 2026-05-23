Asociația „Justiție pentru Minori” Iași a încheiat la Roma o vizită de lucru dedicată protecției copiilor români aflați în Italia. Discuțiile au vizat cooperarea cu autorități consulare și specialiști italieni în cazuri sensibile, de la justiție juvenilă la răpiri internaționale de minori.

Misiunea întâlnirilor este una tot mai actuală: protecția minorilor români aflați în afara țării, în special în situații în care intervin autorități, instanțe și instituții din două sisteme juridice diferite.

„Vizita a confirmat nevoia unor mecanisme moderne și eficiente de cooperare transfrontalieră. Subiectul are o importanță specială în contextul în care numeroase familii românești trăiesc în Italia, iar unele cazuri ajung să necesite intervenții coordonate între cele două state”, a spus Geta Lupu, președinta asociației.

Întâlnire la Consulatul General al României din Roma

Un moment central al vizitei a fost reuniunea desfășurată la sediul Consulatului General al României din Roma, la invitația consulului general Marian Popescu. Întâlnirea a reconfirmat necesitatea dezvoltării unor instrumente de cooperare între România și Italia în materia protecției minorilor români aflați în străinătate. Asociația „Justiție pentru Minori” a fost reprezentată de avocat Geta Lupu, președinta asociației, fostul judecător Lorena Tarlion și Vasilica Maftei.

Discuțiile au inclus teme sensibile și de actualitate: situația minorilor aflați sub protecția autorităților italiene, litigiile privind răpirea internațională de minori în baza Convenției de la Haga, problematica majorilor fără capacitate de exercițiu și dezvoltarea instituției avocatului curator al minorului în România, inspirată din practici ale sistemului italian.

Conferințe, informare și schimb de expertiză

În urma întrevederii au fost agreate mai multe direcții de colaborare pentru perioada următoare.

„Printre acestea se află organizarea unor conferințe comune, sesiuni de informare pentru comunitățile de români din Italia, schimburi de expertiză între specialiști români și italieni și dezvoltarea unor proiecte dedicate minorilor aflați în situații vulnerabile”, a completat Geta Lupu.

Asociația „Justiție pentru Minori” a salutat deschiderea și sprijinul Consulatului General al României la Roma pentru dezvoltarea unei diplomații consulare comunitare, orientate către nevoile familiilor românești din diaspora.

„Această cooperare poate deveni importantă în cazurile în care copiii, părinții și instituțiile implicate se află în sisteme juridice diferite. În astfel de situații, intervenția rapidă și coordonată a specialiștilor poate susține o abordare adaptată interesului superior al copilului”, au mai spus oficialii.

Dialog cu Dr. Lidia Salerno, una din vocile europene în domeniul justiției pentru minori

Delegația asociației a avut și o nouă întrevedere cu Dr. Lidia Salerno, prezentată de organizație drept una dintre vocile europene respectate în domeniul justiției pentru minori și al protecției copilului.

Colaborarea dintre Asociația „Justiție pentru Minori” și Tribunalul pentru Minori din Roma este văzută ca un reper pentru schimbul de bune practici și pentru promovarea unor modele judiciare centrate pe interesul superior al copilului. Dr. Lidia Salerno a participat recent la Conferința națională „Ocrotirea interesului superior al copilului – între realitate și deziderat”, organizată la București de Asociația „Justiție pentru Minori”.

În cadrul evenimentului, aceasta a prezentat o perspectivă comparativă asupra sistemelor europene de protecție a copilului și a subliniat necesitatea dezvoltării unor structuri judiciare specializate exclusiv în cauzele cu minori.

Maura ANGHEL