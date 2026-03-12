Iașul caută specialiști în AI, securitate și meserii tehnice

* piața muncii din Iași arată tot mai limpede că avantajul nu mai aparține celor care au doar diplome, ci celor care pot dovedi competențe concrete

La Iași, joburi există, dar angajatorii găsesc tot mai greu oameni suficient de bine pregătiți. De aici și paradoxul tot mai vizibil al județului: pe de o parte, sute de locuri de muncă rămân deschise; pe de altă parte, mii de persoane figurează în continuare în evidențele oficiale ale șomajului. La sfârșitul lunii decembrie 2025, în baza AJOFM Iași erau înregistrați 9.627 de șomeri, iar rata șomajului ajunsese la 3,44%. Dintre ei, 8.159 proveneau din mediul rural, iar cei mai mulți aveau studii gimnaziale, primare sau profesionale. În același buletin, AJOFM Iași arată că, în 2025, au fost încheiate 6.378 de contracte individuale de muncă în urma serviciilor de asistență personalizată oferite de agenție.

Asta spune, de fapt, povestea reală a pieței muncii ieșene: nu lipsa locurilor de muncă este principala problemă, ci nepotrivirea dintre ce caută angajatorii și ce pregătire au, în mod concret, mulți dintre candidați. În continuare, economia locală are nevoie de oameni pentru servicii, comerț, logistică, pază, construcții și meserii tehnice, adică exact acele zone în care nu diploma decorativă face diferența, ci meseria învățată bine și capacitatea de a intra rapid în ritmul unui angajator.

Salarii de mii de euro

În paralel însă, Iașul caută și competențe digitale tot mai specializate. Orașul are nevoie de specialiști în AI și securitate, un segment cel mai competitiv și mai bine plătit. Se caută summer AI Intern la AMD, dar și alte poziții cu componentă de AI, machine learning, data sau automation în ecosistemul local de tehnologie. Iașul nu mai recompensează simpla prezență pe piața muncii, ci specializarea reală. Cei care combină o calificare practică sau tehnică cu abilități digitale solide devin din start mai valoroși. Un specialist în securitate, un tehnician bine pregătit, un instalator de sisteme fotovoltaice, un profesionist din HR care înțelege legislația și procesele, dar și un candidat care știe să lucreze cu noile instrumente digitale au deja un avantaj vizibil într-o piață care nu mai are răbdare cu improvizația. Și salariile explică de ce aceste specializări devin tot mai atractive. La nivelul pieței din România, un cyber security engineer are un salariu mediu brut anual de aproximativ 181.000 de lei, potrivit SalaryExpert, în timp ce pentru un artificial intelligence engineer estimarea este de circa 183.000 de lei brut pe an. Pe platformele cu salarii transparente din IT, reperele sunt și mai sugestive: pentru machine learning engineers, DevJob indică în România un nivel obișnuit de circa 22.800 de lei net pe lună, cu cele mai multe salarii între 10.000 și 32.500 de lei net lunar.

