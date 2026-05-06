Iașul cere reguli mai dure pentru grădinițe
Cazul educatoarei de la o grădiniță privată din Craiova, cercetată pentru purtare abuzivă față de copii, a provocat reacții și la Iași. Asociația „Justiție pentru Minori” Iași cere instituțiilor competente o anchetă rapidă, măsuri ferme și reguli mai clare pentru prevenirea violenței asupra copiilor din unitățile preșcolare.
Potrivit informațiilor transmise public de autorități, o educatoare de 27 de ani din Craiova este cercetată după ce, în perioada martie 2025 – martie 2026, ar fi avut comportamente încadrabile la infracțiunea de purtare abuzivă față de copii aflați în grija sa.
Părinții au reclamat inclusiv loviri, jigniri și amenințări, iar ancheta este coordonată de procurori.
În comunicatul transmis de Asociația „Justiție pentru Minori” Iași, cazul este descris drept unul „deosebit de grav”. Organizația vorbește despre acuzații privind lovirea, umilirea, intimidarea și tratarea degradantă a unor minori de vârstă fragedă.
Miza, spun reprezentanții asociației, nu se oprește la răspunderea unei singure persoane. Dacă faptele se confirmă, cazul ridică întrebări despre controlul, supravegherea și prevenția din grădinițe, mai ales în mediul privat.
„Nu există metode mai dure de disciplină”
Avocatul Geta Lupu, președintele Asociației „Justiție pentru Minori” Iași, transmite că orice formă de violență fizică, verbală, emoțională sau psihologică asupra copiilor trebuie sancționată exemplar.
„Nu există «metode mai dure de disciplină», nu există «scăpări de moment» și nu există justificări pentru umilirea unui copil. Un educator are rolul de a forma, proteja și sprijini, nu de a traumatiza”, arată reprezentanții asociației.
Mesajul are miză națională, dar și locală. În Iași, unde mii de copii merg zilnic la grădinițe de stat și private, cazul readuce în discuție felul în care sunt verificate unitățile preșcolare, cum pot părinții semnala suspiciunile și cât de pregătit este personalul care lucrează direct cu minorii.
Ce măsuri cere Asociația „Justiție pentru Minori” Iași
Organizația solicită finalizarea rapidă a anchetei, audierea tuturor persoanelor relevante și protejarea copiilor implicați.
Asociația cere, de asemenea, consilierea psihologică a familiilor afectate și comunicarea publică a concluziilor legale.
Dacă vor fi identificate responsabilități administrative ale conducerii unității sau deficiențe de supraveghere, acestea trebuie stabilite fără ezitare, susțin reprezentanții organizației.
Dincolo de cazul punctual, Asociația „Justiție pentru Minori” Iași propune mai multe măsuri sistemice: evaluări psihologice periodice pentru personalul care lucrează direct cu minorii, sesizări confidențiale pentru părinți și angajați, controale inopinate mai frecvente în grădinițe, camere video în spațiile permise de lege și programe obligatorii de formare privind managementul comportamental non-violent.
Semnalele pe care părinții nu ar trebui să le ignore
Specialiștii atrag atenția că minorii de vârstă preșcolară nu pot întotdeauna să explice ce li se întâmplă. De aceea, schimbările de comportament pot deveni primele semnale de alarmă.
Părinții sunt îndemnați să fie atenți la teama inexplicabilă de a merge la grădiniță, regres emoțional, anxietate, tăcere accentuată, reacții de panică sau modificări bruște ale somnului și comportamentului.
„Copiii transmit adesea trauma prin comportament, nu prin cuvinte”, arată oficialii Asociației „Justiție pentru Minori” Iași. Maura ANGHEL
