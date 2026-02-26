* demersul își propune susținerea mamelor aflate în dificultate * invitata specială a ediției de la Iași este Ribale Wehbé, interpretă de muzică bizantină și tradițional orientală, formată la Beirut și la Școala de Muzică Bizantină a Arhiepiscopiei Atenei

Iașul deschide, în acest an, un turneu cu miză dublă: cultură și intervenție socială. „Gala Bunei Vestiri” revine la Sala Unirii într-un format care aduce, în aceeași seară, muzica bizantină și repertoriul vocal-simfonic, într-un concept artistic semnat de regizorul Antoniu Zamfir (manager al Operei Române Craiova). Invitata specială a ediției de la Iași este Ribale Wehbé, interpretă de muzică bizantină și tradițional orientală, formată la Beirut și la Școala de Muzică Bizantină a Arhiepiscopiei Atenei, într-un moment gândit să prindă sens în preajma sărbătorii Bunei Vestiri, cu o încărcătură de interiorizare și reflecție. Pe afiș se regăsesc și 3 Tenori Ieșeni, alături de Ozana Barabancea, tenorul Alin Stoica, soprana Stephanie Radu și actorul Sebastian Lupu, acompaniați de Orchestra Liber Artis, sub bagheta dirijorului Leonard Boga.

Evenimentul este organizat de Arhiepiscopia Iașilor, prin Departamentul Pro Vita al Sectorului de Misiune, în parteneriat cu Asociația Life Call, iar traseul turneului continuă la Cluj-Napoca (25 martie) și București (26 martie). În mesajul public al organizatorilor, accentul cade pe ideea de cooperare comunitară și pe o solidaritate care se vede în gesturi concrete. Părintele Radu Brînză, coordonator Pro Vita Iași, descrie Gala ca pe un eveniment „cu semnificații speciale”, un mesaj de speranță și curaj, dar și „un model de cooperare în slujba Binelui”.

Dincolo de scenă, Gala este despre finanțare și continuitate: consiliere, sprijin material și intervenții pe termen mediu și lung, astfel încât nicio femeie să nu fie împinsă către decizii dramatice din cauza lipsei de resurse materiale sau emoționale. Pro Vita Iași vorbește în cifre despre amploarea muncii din spatele proiectelor: sprijin pentru 169 de mame și copii, 720 de femei consiliate și susținerea a 203 familii cu peste 7 copii, în timp ce Life Call sprijină în prezent 35 de mămici care au născut sau urmează să nască, cu un efort lunar de aproximativ 20.000 de euro; din 2021 până astăzi, organizația menționează 113 femei însărcinate consiliate și 47 de copii născuți în urma sprijinului oferit.

Accesul publicului la eveniment se face printr-o donație echivalentă valorii unui bilet, disponibilă online, iar fondurile obținute în urma ediției din Iași sunt direcționate către programele celor două organizații, pentru a susține, pas cu pas, drumul unei sarcini duse la capăt în condiții de siguranță și demnitate. Ediția 2026 de la Iași are ca parteneri Primăria și Ateneul Național din Iași, un semnal că orașul își asumă public ideea că vulnerabilitatea nu e un subiect „de margine”, ci un test de comunitate.

Într-un calendar cultural aglomerat, „Gala Bunei Vestiri” își revendică un loc aparte: nu promite doar o seară frumoasă, ci propune o formă de participare cu urmări. Pentru că, uneori, diferența dintre „o sarcină imposibilă” și „un început” se măsoară în lucruri mici, repetate: o lună de sprijin, o chirie plătită la timp, o plasă de cumpărături, un telefon la momentul potrivit, o discuție care oprește panica. Iar la Iași, pe 23 martie, muzica devine o punte între emoție și ajutor.

Maura ANGHEL