Iașul devine capitala teatrului școlar. 353 de elevi urcă pe scenă

Între 16 și 19 martie, Teatrul Luceafărul din Iași găzduiește cea de-a XIX-a ediție a Festivalului-concurs de teatru școlar „Hai la teatru!”, unul dintre cele mai longevive și importante proiecte dedicate exprimării artistice a copiilor și adolescenților. După etapa de preselecție, 353 de elevi-artiști, coordonați de 34 de cadre didactice sau actori, vor evolua pe cele două scene ale instituției, într-o demonstrație de energie, talent și implicare care arată că teatrul rămâne un limbaj viu pentru noile generații.

Organizat de Teatrul Luceafărul, festivalul este construit pe trei secțiuni de vârstă: clasele I-IV, V-VIII și IX-XII, tocmai pentru a asigura o competiție echilibrată și relevantă. În fața juriilor alcătuite din actorii teatrului ieșean vor ajunge atât trupe deja cunoscute în acest circuit, cât și grupuri nou formate, semn că fenomenul teatrului școlar continuă să se extindă și să atragă copii și profesori din tot mai multe comunități.

Participanții vin atât din mediul urban, din Iași și Pașcani, cât și din localități rurale precum Bosia, Belcești, Țibănești, Todirești, Glodenii Gândului, Lunca Cetățuii sau Valea Lupului. Repertoriul ales confirmă, la rândul său, o frumoasă deschidere culturală: de la clasici precum Ion Luca Caragiale, Ion Creangă și Ioan Slavici, până la autori moderni și contemporani, între care Gellu Naum și Matei Vișniec.

Dincolo de competiție, miza reală a festivalului este una profund educativă. Teatrul școlar nu înseamnă doar spectacol, ci și formarea unor tineri mai siguri pe ei, mai atenți la ceilalți, mai capabili să comunice, să-și gestioneze emoțiile și să-și găsească vocea în fața publicului. Este, în același timp, o formă de cultură vie care dezvoltă sensibilitatea artistică și creează viitori spectatori mai buni.

„Evenimentul teatral care deschide scenele profesioniste elevilor artiști are loc fiecare an în preajma unor date importante pentru comunitatea artistică mondială – Ziua Internațională a Teatrului pentru Copii și Tineret – 20 martie, Ziua Mondială a Teatrului 27 martie. Este maniera noastră originală de a le celebra, implicând comunitatea emergentă să demonstreze prin creativitate și implicare realitatea că teatrului va rezista, indiferent de vremuri”, a precizat teatrologul Oltița Cîntec, fondatorul festivalului și managerul Teatrului Luceafărul Iași.

Festivitatea de premiere este programată pe 20 martie, de la ora 12. Prin amploare, continuitate și diversitatea participanților, „Hai la teatru!” rămâne unul dintre acele evenimente care arată că educația prin artă nu este un lux, ci o investiție reală în viitorul unei comunități.

Maura ANGHEL