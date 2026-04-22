Iașul devine capitala transplantului în România

* capitala Moldovei găzduiește vineri, 24 aprilie 2026, ediția a XXI-a a Zilei Naționale a Transplantului, unul dintre cele mai importante evenimente medicale dedicate salvării de vieți prin donare de organe * reuniunea aduce în prim-plan nu doar performanțele medicinei românești, ci și rolul tot mai puternic al Iașului într-un domeniu în care fiecare intervenție înseamnă timp câștigat pentru un pacient aflat la limita dintre viață și moarte

Iașul intră, la finalul acestei săptămâni, în centrul medicinei românești prin găzduirea ediției a XXI-a a Zilei Naționale a Transplantului, eveniment care va reuni la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” medici de prestigiu, pacienți transplantați, coordonatori de programe și specialiști din întreaga țară. Tema neoficială a întâlnirii este una directă și puternică: transplantul înseamnă viață.

Alegerea Iașului nu este deloc întâmplătoare. Orașul marchează în 2026 o serie de borne majore pentru transplantologia locală: 25 de ani de transplant renal, 20 de ani de la dezvoltarea programului de donare în moarte cerebrală, 18 ani de la primul transplant de cornee și 10 ani de la inițierea programului de transplant hepatic. Toate aceste repere transformă ediția din acest an într-un eveniment cu dublă miză: una profesională, pentru lumea medicală, și una simbolică, pentru publicul larg.

Pentru Iași, transplantul nu este doar un capitol de istorie medicală, ci o realitate construită în decenii de muncă, expertiză și organizare. La Spitalul Clinic „C. I. Parhon” a fost realizat primul transplant renal din oraș, iar activitatea centrului este coordonată în prezent de prof. univ. dr. Adrian Covic, unul dintre numele importante ale nefrologiei românești. În paralel, transplantul hepatic a intrat în istoria medicinei ieșene pe 10 iunie 2016, la Spitalul Clinic Județean de Urgențe „Sf. Spiridon”, prin echipa coordonată de prof. univ. dr. Cristian Lupașcu.

Clara DIMA