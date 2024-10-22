Iașul devine centru strategic pentru reconstrucția Ucrainei

Pe 25 octombrie 2024, Iașiul va deveni un punct central pentru dialogul economic trilateral România – Ucraina – Republica Moldova, prin organizarea primului Forum Economic pentru Afaceri și Reconstrucția Ucrainei. Vor veni la Palatul Culturii 150 de ambasadori, miniștri, parlamentari și oameni de afaceri. Pe lista invitaților de onoare figurează și ambasadorul SUA în România, Kathleen Katalec ,

Forumul este organizat de Camera de Comerț și Industrie Iași, în colaborare cu Camerele de Comerț ale României, Ucrainei și Republicii Moldova.

Reconstrucția Ucrainei înseamnă sute de miliarde dolari

Scopul principal al evenimentului este ”promovarea oportunităților de afaceri, facilitarea parteneriatelor de afaceri transfrontaliere și explorarea proiectelor de reconstrucție în Ucraina, cu accent pe infrastructură, energie și dezvoltare urbană”.

Iar dacă ținem cont că , înțelegem . Oportunități care vor fi evidențiate mai clar prin acest gen de dezbateri cum e cea de la Palatul Culturii din Iași.

Primele ponturi pentru firmele din România

Forumul de pe 25 octombrie va include trei paneluri majore : Energie și Tehnologii Inovative, Logistică și Infrastructură, apoi Construcții și Refacere Urbană.

Aceste sesiuni vor permite participanților să discute despre politicile și strategiile necesare pentru stimularea investițiilor, în timp ce sesiunile de business-to-business (B2B) vor oferi un cadru pentru crearea unor parteneriate directe. Participanții vor avea oportunitatea de a interacționa cu experți și autorități din domeniile energiei, economiei, transporturilor și urbanismului.

Iașul ca hub regional strategic

Un obiectiv la fel de important al acestui forum este și promovarea Iașului ca un hub regional strategic pentru colaborarea dintre România, Ucraina și Republica Moldova . Potrivit președintelu Camerei de Comerț și Industrie Iași - Paul Butnariu - ”Iașul are un rol crucial în crearea unor legături economice durabile în regiune iar acest eveniment marchează un pas important în acest sens. Forumul va contribui la extinderea colaborărilor economice între cele trei țări, dar și la atragerea de noi investiții străine”.

Proiectele cheie și colaborarea transfrontalieră

Printre temele principale de discuție se vor număra inițiativele guvernamentale legate de reconstrucția Ucrainei și proiectele economice care vizează modernizarea infrastructurii și dezvoltarea tehnologiilor inovative. De asemenea, forumul va facilita colaborări între companii românești, moldovenești și ucrainene, deschizând noi canale de comunicare și investiții în sectoare cheie. În acest context, se va pune accent pe mobilitatea logistică între cele trei țări și pe modul în care infrastructura poate susține eficient reconstrucția post-conflict.

Autostrada A7 (București - Ploiești - Pașcani - Siret) cu extensie spre Ucraina și autostrada A8 (Târgu Mureș - Iași - Ungheni) cu extensie spre Chișinău, poate chiar Odessa, sunt exemple de proiecte de infrastructură ce pot apropia cele 3 țări și le pot aduce dezvoltarea economică .