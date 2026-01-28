Iașul fără bon

* în Iași, „serviciile mici” au ajuns scumpe, dar bonul fiscal rămâne, prea des, un detaliu „la cerere” * de la frizerii și unghii la croitorie, curățătorie, reparații de încălțăminte plătești repede și pleci fără dovadă * sutele de plăți mici alimentează zilnic economia invizibilă

În Iași, orașul se mișcă pe tranzacții mărunte. Nu pe facturi de mii de lei, ci pe plăți dese, rapide, aproape invizibile: un tuns, o manichiură, un tiv, o curățătorie, o reparație, o diagnoză la laptop. Sunt servicii pe care le cumperi „azi”, fără planuri, pentru că ai nevoie. Tocmai de aceea, aici se vede cel mai clar o obișnuință care a devenit sistem: bonul fiscal nu vine automat.

În frizeriile de cartier, prețurile sunt afișate: tuns clasic 50 lei, mașină -- 40, tuns zero -- 35, barbă -- 50. În alte locuri, serviciile încep de la 80 de lei și tot urcă. Plătești și ieși. În multe cazuri, nimeni nu îți întinde bonul, nici măcar ca reflex.

Același mecanism se vede și la saloane. Piața de unghii e departe de „ieftin”: există liste publice cu manichiură semipermanentă la 60–80 lei, cu apex la 80–100, dar și tarife mult mai sus – semipermanentă 170 lei, cu apex 185, gel pe unghia naturală 200–220 lei. Sunt sume serioase pentru un serviciu recurent, lunar. Cu toate astea, bonul rămâne, prea des, o discuție care nu se deschide singură.

Când cobori în zona „serviciilor rapide”, povestea continuă. La croitorie, un set de retușuri obișnuite arată așa: scurtat pantaloni cu rejansă – 30 de lei, scurtat fustă -- 50, schimbat fermoar -- 35. În alte ateliere, aceleași operațiuni urcă: tiv cu rejansă 50–60 lei, fermoar 40–50, retuș talie - 80. Și totuși, după plată, hârtia lipsește frecvent din traseu.

Nici IT-ul „de cartier” nu e ieftin. Diagnosticarea desktop poate fi 50 lei, curățarea de praf 70, curățare + pastă termică CPU în jur de 120. În alte liste de prețuri, curățarea poate merge 80–150 lei, diagnosticarea 50, înlocuirea pastei 50–80, update BIOS 80. Și aici, regula e aceeași: dacă nu întrebi, rămâi cu „am făcut, e ok”.

Există și servicii „mici” care au devenit, peste noapte, scumpe: cheile. În piață apar repere precum copiere cheie cu telecomandă 350–1000 lei, cheie simplă în intervale care pot urca mult, înlocuire carcasă 50–150 lei, iar în anunțuri vezi frecvent „programare/codare” în jurul a 150 lei, în funcție de model. Când astfel de sume circulă în regim „rapid”, lipsa bonului nu mai e un detaliu, e o vulnerabilitate pentru client.

Iașul fără bon nu e un oraș al excepțiilor, ci un oraș al obișnuințelor. Iar obișnuința cea mai scumpă este asta: să plătești repede și să pleci fără dovadă — ca și cum nu s-ar fi întâmplat.

Dan DIMA