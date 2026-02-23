Iașul fierbe în sală. Cum a explodat industria wellness într-un oraș al studenților și stresului

* săli de fitness cu criosaunã, spa-uri de lux în centrul istoric și o nouă generație de ieșeni care nu mai vede corpul ca pe un lux, ci ca pe o investiție * industria wellness din Iași intră în 2026 cu cifre record și o schimbare de mentalitate care nu mai poate fi ignorată

Dacă acum zece ani o sală de sport din Iași însemna câteva aparate de fier și un instructor cu tricoul strâns, astăzi peisajul arată radical diferit. Criosaune, scanere corporale 3D, jacuzzi-uri private, programe de nutriție integrate cu antrenamentul, masaje cu pietre de bazalt și zone de recovery cu dușuri emoționale — toate acestea nu mai sunt apanajul marilor orașe occidentale. Sunt realitatea de fiecare zi în Iași, în 2025.

O piață în expansiune, alimentată de pandemie și generația Z

Pandemia a fost, paradoxal, catalizatorul care a transformat relația ieșenilor cu propria sănătate. Lockdown-ul a scos la suprafață o nevoie profundă de reconectare cu corpul, iar după ridicarea restricțiilor, sălile de fitness din Iași au înregistrat valuri succesive de noi membri. Tendința nu s-a oprit, ci dimpotrivă, s-a accelerat. Astăzi, Iașul, cu cele peste 300.000 de locuitori și o populație studențească de aproximativ 60.000 de persoane, reprezintă unul dintre cele mai active piețe de wellness din Moldova. Lanțuri naționale precum World Class (prezent în Mall Moldova) și Stay Fit Gym (Iulius Mall) și-au găsit locul alături de branduri locale puternice, fiecare cu o identitate distinctă și o comunitate fidelă.

De la sala de cartier, la clubul privat

Piața wellness din Iași s-a segmentat clar în ultimii ani. La vârf, Symphony Exclusive Club propune un concept de wellness și club privat cu echipamente Technogym, programe personalizate și o atmosferă de lux accesibilă, adresată categoriei premium. La polul opus, sălile de cartier și studiourile boutique, de yoga, pilates sau box, acoperă nișe specifice cu prețuri accesibile pentru studenți și tineri profesioniști. Între cele două extreme, Oxygen Sports & SPA, cu locațiile sale din Galata și Pantelimon Halipa, a construit în timp unul dintre cele mai complete ecosisteme wellness din oraș: piscină acoperită, peste 20 de clase de aerobic (cycling, zumba, tae-bo, tabata, pilates), saune, dușuri scoțiene, bazin cu apă rece și un centru spa complet, proiectat de specialiști în hidroterapie. Practic, un one-stop-shop al stării de bine.

The Rock Gym a mizat pe tehnologie și recuperare: scanere corporale Fit3D, criosaune și masaje terapeutice — servicii care până acum câțiva ani se găseau exclusiv în clinicile private.

Spa-urile de hotel, o altă dimensiune a wellness-ului urban

Nu doar sălile dedicate au crescut. Spa-urile hoteliere din Iași au devenit destinații în sine, nu doar facilități pentru turiști. Unirea SPA, amplasat strategic în Piața Unirii, atrage o clientelă locală fidelă cu pachete de relaxare, electrostimulare, masaj anticelulitic și terapie cu pietre de bazalt. Conceptul de „city spa”, în care un ieșean intră direct de la birou pentru o oră de recuperare, prinde tot mai mult teren.

Noua cultură a corpului, între performanță și autenticitate

Ceea ce s-a schimbat cel mai mult nu este oferta, ci mentalitatea. Dacă generațiile anterioare mergeau la sală pentru estetică sau din obligație medicală, tinerii ieșeni din 2025 abordează wellness-ul holistic: antrenamentul este completat de nutriție, somnul este optimizat, stresul este gestionat activ. Rețelele sociale au jucat un rol esențial, dar și ambivalent. Fitnessfluencerii au democratizat accesul la informație, dar au creat și presiuni toxice în jurul imaginii corporale.

Specialiștii din domeniu atrag atenția că tendința pozitivă a culturii wellness ascunde și capcane: dependența de antrenament, ortorexia sau urmărirea obsesivă a unor standarde corporale nerealiste. Câteva studiouri boutique din Iași au început să integreze în oferta lor și sesiuni de mindfulness sau consiliere psihologică, un semn că industria se maturizează.

Tania DAMIAN