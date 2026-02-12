* în Iași, „țeapa” nu mai vine cu greșeli de ortografie și conturi dubioase * în 2026, escrocheria digitală arată ca o conversație normală: un mesaj de „curier”, un link de „confirmare”, o ofertă bună pe marketplace, un apel care pare de la bancă sau „poliție” * victimele sunt oameni obișnuiți, prinși între grabă și încredere, iar pierderea se întâmplă într-o singură clipă: când verificarea e înlocuită de urgență

Iașul are toate ingredientele pentru un teren fertil: un oraș cu flux mare de chirii și mutări, cu un bazin uriaș de studenți, cu piețe online locale extrem de active și cu mii de tranzacții informale care se fac zilnic „în chat”. De la anunțuri de mobilă și electronice pentru apartamentele din Tudor Vladimirescu sau Copou, până la „îți trimit prin curier, dă-mi doar un IBAN”, economia mică a orașului s-a mutat în conversații scurte. Exact acolo intră și escrocii: în intersecția dintre grabă, bani puțini și încrederea că „la noi nu se întâmplă”.

În 2026, „înșelătoria perfectă” nu te lovește frontal. Te prinde pe o rutină. Mesajul vine într-un moment banal – când cobori dintr-un Bolt, când ești în pauza de prânz, când îți sună telefonul în timp ce traversezi Podu Roș sau când ești cu copilul la meditații. E un SMS cu „coletul tău a fost reținut”, un mesaj pe WhatsApp cu „votează, te rog, pentru copil” sau o notificare care pretinde că „ți s-a blocat contul”. Nimic teatral. Doar suficient cât să te facă să apeși.

Apoi apare primul detaliu care îi păcălește pe mulți: totul arată curat. Textul e corect, logoul e identic, pagina seamănă cu cea reală, iar dacă e un apel telefonic, numărul poate părea „de instituție”. În Iași, unde oamenii fac des plăți online și cumpărături rapide, scenariul e construit să nu ridice suspiciuni: „e o taxă mică”, „e doar o confirmare”, „e o verificare de securitate”. Problema e că acel „doar” e poarta prin care se pierd banii sau conturile.

Schema se repetă în forme diferite, dar are aceeași coloană vertebrală: te scoate din canalul oficial și te mută într-un spațiu unde infractorul controlează ritmul. Dacă vinzi ceva „pe grupurile Iașului” sau pe platforme de anunțuri, ți se cere să continui pe WhatsApp „ca să fie mai simplu”. Dacă e vorba de un „curier”, nu ți se cere să verifici direct în aplicația firmei, ci să intri pe un link. Dacă e un apel cu „banca” sau „poliția”, ți se cere să nu închizi, să „colaborezi”, să dai coduri, să „securizezi banii” printr-un transfer. În 2026, presiunea timpului e instrumentul principal: nu ți se fură doar banii, ți se fură cele 60 de secunde în care ai fi putut verifica.

Victimele din Iași nu sunt „naive”, cum se spune în comentarii. Sunt oameni funcționali, care muncesc, care cumpără, care vând, care trăiesc pe repede-înainte. Un părinte care primește un mesaj cu „votează” și îl deschide automat. Un student care caută urgent o garsonieră și plătește „avans” ca să nu o piardă. Un om în vârstă din Nicolina sau Păcurari care se sperie când aude la telefon „s-a încercat un credit pe numele dvs.”. Un antreprenor care crede că recunoaște o factură, dar o aprobă într-un moment de oboseală. În multe cazuri, rușinea vine după: oamenii întârzie să anunțe, șterg conversații, se blochează, speră că „se rezolvă”.

Autoritățile, la rândul lor, insistă pe același lucru: cele mai multe situații pot fi oprite înainte să devină dosar, dacă reflexul de verificare rămâne intact. Polițiștii recomandă raportarea imediată și păstrarea probelor – conversații, capturi de ecran, numere, linkuri, conturi, IBAN-uri – pentru că exact acestea fac diferența între o sesizare vagă și o anchetă care poate urmări traseul banilor. În zona de securitate cibernetică, există și ruta de raportare a incidentelor prin canale naționale dedicate, inclusiv linia 1911, folosită pentru sprijin și îndrumare în caz de incidente.

În Iași, prevenția nu mai poate fi un slogan cu „nu da click”. Trebuie să fie o disciplină scurtă, aplicabilă în viața reală, atunci când ești pe fugă. Regula simplă care oprește „înșelătoria perfectă” este aceasta: nu lua decizii financiare în canalul ales de celălalt. Dacă e bancă, suni tu înapoi la numărul oficial. Dacă e curier, verifici tu în aplicația oficială sau pe site-ul cunoscut, tastat manual. Dacă e vânzare-cumpărare, nu ieși din platformă și nu accepți „confirmări” prin linkuri. Dacă cineva cere coduri OTP, parole, date de card, răspunsul corect e unul singur: închizi și verifici.

Dan DIMA