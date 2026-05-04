Iașul își face parc fotovoltaic de 42 milioane de lei

* după o competiție strânsă, cu șase ofertanți și contestații respinse, contractul pentru realizarea investiției va ajunge la asocierea Electro-Alfa International SA – CRC AG, pentru peste 41,9 milioane de lei * un preț mai mic decât estimarea inițială, dar cu o miză uriașă: independența energetică a orașului

Într-un moment în care prețurile la energie rămân o preocupare majoră pentru populație, Primăria Municipiului Iași dă startul uneia dintre cele mai ambițioase transformări din ultimele decenii: construirea unui parc fotovoltaic uriaș la CET II Holboca, primul pas dintr-un plan care combină energia solară, gazul și hidrogenul.

Locul ales nu este întâmplător. Fostul depozit de zgură și cenușă de la CET II Holboca, simbol al industriei poluante de altădată, se pregătește să devină un simbol al tranziției verzi.

Aici vor fi instalate aproximativ 14.000 de panouri fotovoltaice de ultimă generație, fiecare cu o putere impresionantă, montate pe structuri metalice orientate strategic Est–Vest pentru a capta lumina pe tot parcursul zilei. Vorbim despre tehnologie de vârf, cu randamente peste standardele impuse prin finanțare, sisteme inteligente de monitorizare și o infrastructură electrică completă.

Centrala fotovoltaică va produce, încă din primul an, aproape 10.000 MWh de energie electrică. Dar adevărata miză nu este doar producția, ci impactul pe termen lung: peste 113.000 de tone de CO₂ eliminate în următorii 20 de ani, reducerea dependenței de combustibili fosili, stabilizarea costurilor pentru sistemul de termoficare.

Ceea ce se construiește acum este doar începutul. Planul complet vizează un parc fotovoltaic extins pe 40 de hectare, unul dintre cele mai mari din regiunea Moldovei.

Aceasta este doar prima etapă. Următoarea ridică însă miza la un nivel și mai spectaculos.

Hidrogenul intră în joc: promisiunea unor facturi mai mici

Într-o mișcare care ar putea schimba regulile jocului, municipalitatea pregătește instalarea unei unități de producere a hidrogenului, cu o capacitate de 10 MW.

Hidrogenul rezultat va fi amestecat cu gazul natural folosit în sistemul de termoficare. Se așteaptă, astfel, la o reducere a prețului gigacaloriei cu 8–10%, la emisii mai mici și la un sistem energetic mai flexibil și mai modern.

Transformarea nu se oprește la energia solară. CET II Holboca trece printr-o reconversie profundă: renunțarea la huilă, trecerea la gaz natural, instalarea a opt grupuri moderne de cogenerare, pregătite pentru hidrogen.

Investiția depășește 180 de milioane de lei, iar oferta depusă de Loial Impex SRL este în prezent analizată.

Modernizare și la CET I: noi investiții de peste 140 milioane lei

În paralel, și CET I intră într-un amplu proces de modernizare. Noile echipamente vor include motoare termice performante, cazane capabile să funcționeze inclusiv cu hidrogen, sisteme de stocare și optimizare a energiei.

Finanțarea vine prin Programul Termoficare și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 15 mai 2026.

Toate aceste investiții converg către un obiectiv clar: peste 80% din energia termică a orașului să fie produsă în cogenerare, combinată cu surse regenerabile, până în 2028.

Dacă planul va fi dus la capăt, Iași ar putea deveni un model național în ceea ce privește transformarea sistemelor de termoficare. Carmen DEACONU