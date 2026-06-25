Iașul își mai aduce un frate – Soroca!

* la Iași, lista înfrățirilor deja pare un mic atlas global, iar marea dilemă este legată nu de numărul parteneriatelor care se vor adăuga, ci de forța reală pe care o produce, în practică, această rețea impresionantă de legături internaționale * municipiul Iași are peste 20 de orașe și regiuni înfrățite și partenere oficiale din Europa, Asia și America

Iașul continuă ofensiva diplomatică regională și își extinde rețeaua de parteneriate internaționale într-un ritm care arată mai degrabă ca o veritabilă strategie de influență regională decât ca o simplă decizie administrativă. Pe 30 iunie, consilierii locali sunt chemați să voteze un nou acord de înfrățire cu orașul Soroca din Republica Moldova - o mutare care, dacă va fi aprobată, va adăuga încă o piesă într-un puzzle deja extins de peste două decenii.

Soroca nu este un oraș oarecare pe harta Moldovei de peste Prut

Așezat strategic pe malul Nistrului, la graniță sensibilă cu Ucraina, cu aproape 40.000 de locuitori și statut de centru administrativ regional, orașul poartă în spate o încărcătură istorică majoră. De la Cetatea Soroca ridicată în epoca lui Ștefan cel Mare, până la celebrul monument „Lumânarea Recunoștinței” și cartierul spectaculos al romilor, orașul îmbină simbolismul medieval cu o identitate culturală aparte, greu de ignorat în ecuația relațiilor transfrontaliere.

În acest context, noua înfrățire apare ca o continuare firească a unei politici pe care Iașul o cultivă de ani buni: extinderea sistematică a rețelei sale de legături internaționale.

Înfrățirea - formă de diplomație urbană extinsă

Fiecare acord a adus, cel puțin pe hârtie, schimburi culturale, proiecte educaționale, colaborări economice și promisiuni de cooperare administrativă. Unele au rămas vii și active, altele s-au stins discret în zona protocolului formal, dar împreună conturează imaginea unui oraș care își proiectează constant influența dincolo de granițele sale.

În acest tablou, Soroca apare ca o piesă cu valoare simbolică dublă: apropiere culturală și istorică, dar și întărirea axei Iași-Nistru, într-un moment în care relațiile dintre România și Republica Moldova sunt intensificate pe multiple planuri.

Dacă votul din Consiliul Local va fi favorabil, Iașul nu va câștiga doar încă un „frate” pe hârtie, ci va consolida încă o verigă dintr-o rețea care depășește demult simpla cooperare locală - devenind, treptat, o formă de diplomație urbană extinsă, cu miză culturală, economică și strategică.

Iașul are peste 20 de frați

Municipiul Iași are peste 20 de orașe și regiuni înfrățite și partenere oficiale din Europa, Asia și America. Aceste acorduri facilitează schimburile culturale, educaționale și economice. Printre cele mai cunoscute orașe înfrățite cu Iașul se află Poitiers (Franța) - prima înfrățire a Iașului, semnată în anul 1969, Chișinău (Republica Moldova) - acord semnat în 2008, Padova (Italia) - parteneriat activ în proiecte culturale și academice, Xi'an (China) - înfrățire semnată în 1994, Isfahan (Iran) - protocol de cooperare academică și culturală din 1999, Villeneuve-d'Ascq (Franța), Peristeri (Grecia). Carmen DEACONU