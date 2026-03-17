Iașul și Odesa, alianță în plin război!

Iașul a devenit, luni, pentru câteva ore, punctul de întâlnire dintre două lumi: una care trăiește în siguranță relativă și alta care, de peste patru ani, respiră zilnic sub amenințarea sirenelor, a dronelor și a rachetelor.

Vizita delegației din Odesa, condusă de Serhiy Lysak - șeful administrației militare a orașului (cu atribuții de primar), a transformat o simplă întrevedere administrativă într-un eveniment cu profunde implicații geopolitice, umanitare și simbolice. În spatele ușilor închise, dar și în declarațiile publice, s-a conturat o realitate tulburătoare: un oraș european, vibrant și plin de viață până nu demult, a fost forțat să se reinventeze sub presiunea unui război devastator.

În timp ce la Iași viața își urmează cursul firesc, la doar câteva sute de kilometri distanță, în Odesa, normalitatea a fost redefinită brutal. Aproape 200 de atacuri masive, zeci doar în ultimul an, clădiri istorice mutilate, monumente de patrimoniu lovite fără milă și vieți frânte – acestea nu mai sunt excepții, ci rutina zilnică a unui oraș care refuză să se prăbușească.

Și totuși, în mijlocul acestui haos, mesajul transmis de delegația ucraineană a fost unul de o forță incredibilă: Odesa trăiește. Spitalele funcționează. Școlile sunt deschise. Transportul public circulă. Este imaginea unui oraș care, deși bombardat, nu cedează. Un oraș care cere nu milă, ci parteneriat.

Discuțiile despre un acord de înfrățire nu mai sunt simple formalități administrative, ci devin un simbol al solidarității într-o Europă zguduită de conflict. Este, de fapt, începutul unei alianțe care ar putea transforma Iași într-un actor activ în reconstrucția unui oraș aflat în linia frontului.

Dar poate cel mai puternic moment al întâlnirii nu a fost legat de infrastructură sau economie, ci de oameni. De copii. De acei copii rămași fără familii, fără case, fără copilărie. Ideea aducerii lor la Iași, măcar pentru o vacanță, nu este doar un gest umanitar – este o declarație de umanitate într-o lume tot mai marcată de violență.

În același timp, planurile de colaborare culturală între cele două orașe adaugă o dimensiune profund simbolică acestei apropieri. Două centre culturale, legate încă din trecut prin arhitectura comună a marilor opere proiectate de Fellner și Helmer, își regăsesc astăzi vocația de a rezista prin artă, prin cultură, prin identitate.

Pe termen lung, miza este uriașă. Reconstrucția Ucrainei nu va însemna doar refacerea unor clădiri sau infrastructuri distruse, ci reconstrucția unei societăți. Iar Iași pare pregătit să joace un rol mult mai important decât cel de simplu vecin.

Mesajul final este unul care răsună dincolo de granițe: România și Ucraina nu mai sunt doar două țări vecine, ci două destine care, în fața crizei, au ales să meargă împreună.

Iar întâlnirea de la Iași ar putea rămâne, în timp, nu doar o știre de moment, ci începutul unei legături care s-a născut nu din conveniență, ci din nevoie, curaj și solidaritate. Carmen DEACONU