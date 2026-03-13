Iașul și Pașcaniul au devenit adevărate centre de salvare a vieților!

Peste 1.000 de persoane au participat gratuit la cursurile de prim ajutor premedical, organizate de Serviciul Voluntar de Ambulanță Iași, cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași.

În doar câteva week-end-uri, voluntarii Serviciului au transformat sute de tineri și adulți în adevărați eroi ai comunității, pregătindu-i să intervină rapid în situații critice, de la accidente rutiere la incendii sau cutremure. Din cele 3.291 de înscrieri primite până acum, 1.791 au fost procesate, iar 1.002 persoane – 850 din Iași și 152 din Pașcani – au urmat deja instruirea.

„Dacă ne uităm în jur, lumea traversează crize fără precedent: războaie, cutremure, incendii, inundații, secete devastatoare… fiecare dintre acestea poate transforma o zi obișnuită într-o tragedie. În acest context, fiecare persoană instruită devine un sprijin real și poate face diferența între viață și moarte”, a transmis primarul Mihai Chirica.

Cursurile nu sunt doar teoretice: participanții primesc 4.214 materiale informative, furnizate de Direcția de Sănătate Publică Iași și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași.

O rețea de parteneri și voluntari dedicați

Media de vârstă a cursanților este de 26 de ani, iar pregătirea lor academică este impresionantă: 47% – studii universitare (licență, master, doctorat), 39% – studii medii (liceu sau postliceală), 12% – studii generale.

Acești oameni nu doar că învață tehnici de prim ajutor, dar devin veritabili piloni ai siguranței în comunitate.

Având în vedere interesul enorm, cursurile vor rămâne deschise până la epuizarea tuturor înscrierilor. Carmen DEACONU