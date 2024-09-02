Iașul, împânzit de așa-ziși „oameni de bine” care apelează la mila trecătorilor

Patru persoane au fost fost reținute zilele trecute de polițiștii ieșeni după ce au fost depistate că apelau la mila trecătorilor. „Grupul format din patru persoane, cu domiciliul în județul Ialomița, a fost depistat în zona pietonalului Ștefan cel Mare și Sfânt din municipiul Iași. Prezentându-se drept surdomuți, aceștia încercau să exploateze empatia ieșenilor sub pretextul unor presupuse afecțiuni ale copiilor”, au precizat reprezentanții Poliției Locale.

După ce le-au stabilit identitatea, polițiști au aplicat măsurile legale, conform Legii nr. 61/1991, după care i-au îndrumat pe membrii grupului spre domiciliile lor. Astfel de situații sunt înregistrate zilnic la Iași și nu numai în zona centrală a orașului. Așa-zise „grupuri de cetățeni cu intenții nobile” pot fi întâlnite, de pildă, în fiecare zi în zona pieței agroalimentare „Nicolina”.

În acest caz, persoanele respective „agresează” zilnic ieșenii cu fotografii ale unor copii cu afecțiuni medicale, cerându-le bani pentru tratamentul acestora fără ca reprezentanții legii să intervină. În plasa acestor „negustori de sentimente” cad nu de puține ori oameni simpli, cu frică de Dumnezeu, care speră ca ajutorul lor, concretizat în bani, să ajungă cât mai repede la micuții suferinzi.

Din păcate, însă, de cele mai multe ori, sumele respective se duc direct în buzunarul acestor impostori care au împânzit în ultima perioadă orașul.

Autoritățile locale fac apel la cetățeni să nu încurajeze astfel de activități ilegale prin oferirea de sume de bani persoanelor care solicită ajutor în mod fraudulos. „Vă rugăm să fiți vigilenți și să raportați astfel de situații către poliție, pentru a contribui la menținerea ordinii publice și protejarea celor care sunt cu adevărat în nevoie”, se arată în mesajul adresat ieșenior de către polițiști. Dan CONSTANTINESCU