Iașul în alertă: benzina +34 bani, motorina +51 bani în doar o săptămână!
Șoferii din Iași resimt din plin efectele tensiunilor geopolitice: prețurile la carburanți au explodat din nou, în această dimineață, 10 martie, pentru a patra oară doar în această lună și tot pentru a patra oară de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu. În doar câteva zile, scumpirile cumulate au atins 34 de bani pe litru pentru benzină și 51 de bani pe litru pentru motorină, transformând alimentarea mașinii într-un chin pentru buzunarul ieșeanilor.
Diferențele de preț între benzinării devin tot mai vizibile.
La Iași, astăzi, 10 martie, benzina se vinde cu prețuri cuprinse între 8,18 lei/l (stația Socar din Splai Bahlui) și 8,41 lei/l (stații Rompetrol).
La motorină, prețurile sunt următoarele: 8,59 lei/l – Stația Socar Splai Bahlui, 8,62 lei/l – stațiile Lukoil, 8,76 – 8,78 – stațiile Petrom, 8,82-8,83 – stațiile OMV, 8,92-8,93 – stațiile Rompetrol.
România în UE: locul 18 la cel mai mic preț
Chiar și după aceste majorări, România rămâne printre statele cu cele mai ieftine carburanți din Uniunea Europeană, pe locul 18 la benzină și motorină. Totuși, diferența de preț între ieftin și scump la nivel local, combinată cu scumpirile succesive, transformă fiecare plin într-o provocare pentru familii.
De ce urcă prețurile carburanților
Specialiștii avertizează că tensiunile din Orientul Mijlociu și posibilele perturbări ale aprovizionării cu petrol au un efect imediat asupra pieței interne. Fiecare fluctuație a cotațiilor internaționale se răsfrânge direct la pompă, iar România, dependentă de importurile de carburanți, simte rapid impactul.
Analiștii susțin că, dacă instabilitatea regională va continua, prețurile la pompă ar putea urca în continuare, afectând transportul, costurile alimentelor și bugetele casnice. Șoferii ieșeni sunt avertizați: alimentarea mașinii se transformă într-un exercițiu de echilibru financiar, iar fiecare litru devine tot mai scump. Daniel BACIU
