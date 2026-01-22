Iașul intră în alertă maximă de Ziua Unirii: trafic blocat, alcool interzis, președintele prezent

Anul acesta la Iaşi evenimentele dedicate zilei de 24 ianuarie se vor desfăşura în Piaţa Unirii, începând de la ora 12. Primarul Mihai Chirica spune că spre deosebire de anii precedenţi a decis să schimbe ora manifestărilor din Piaţa Unirii pentru a permite prezenţa unui număr mare de participanţi şi pentru a profita că la orele amiezii temperaturile sunt ceva mai blânde.

Au fost invitaţi primari ai localităţilor şi raioanelor înfrăţite cu Iaşiul şi oficiali centrali, inclusiv preşedintele României Nicuşor Dan, şeful Statului Major, generalul Gheorghiţă Vlad şi ministrul Apărării, Radu Miruţă.

„Maia Sandu NU o să vină, dar o să vină o delegaţie din Republica Moldova”

Primarul Iaşului a ţinut să infirme prezenţa la Iaşi a preşedintei Republicii Moldova. „Maia Sandu a primit invitaţia noastră. Nu o să vină, dar o să vină o delegaţie din Republica Moldova. E un moment care trebuie tratat ca atare, având în vedere contextul internaţional şi declaraţiile foarte belicoase din partea Federaţiei Ruse”, a spus primarul Mihai Chirica.

În cursul zilei de joi AUR şi SOS au cerut autorizaţii de protest. În schimb, primarul Iaşiului a făcut apel la toate formaţiunile politice să nu politizeze manifestările care vor fi organizate pe 24 ianuarie în Piaţa Unirii. „Partidele au solicitat să fie prezente în cadrul manifestărilor, fără a-şi alege o temă de protest. Asta nu exclude sub nicio formă faptul că nu au un punct de vedere faţă de anumite situaţii care se întâmplă în România de astăzi sau România din ieri. Eu fac un apel la unitate, la unitatea de care au dat dovadă generaţia celor care au făcut Unirea Principatelor Românei. Toţi avem puncte de vedere. Toţi, absolut toţi. Şi eu am punctele mele de vedere, pe care unii ori mi le refulez public, alteori nu. Dar de data aceasta trebuie să demonstrăm tuturor că România este o ţară unită”, a spus primarul Mihai Chirica.

Muzică, ceremonii, paradă și Hora Unirii. Fasole și „poale-n brâu”, nu!

Manifestările din Piața Unirii încep la ora 12:00, cu un amplu spectacol folcloric intitulat sugestiv „Noi suntem români”. Pe scenă vor urca ansambluri cunoscute, coriști, artiști îndrăgiți și elevi ai colegiului militar, într-un regal de cântece patriotice și dansuri tradiționale.

După-amiaza aduce momentul de maximă solemnitate: ceremonie militară și religioasă, discursuri oficiale, depuneri de coroane la statuia Domnitorului Alexandru Ioan Cuza și paradă militară, sub privirile miilor de ieșeni așteptați în centru.

La ora 16:20, Piața Unirii va vibra din nou, când mii de oameni sunt așteptați să se prindă în Hora Unirii, cel mai simbolic gest colectiv al acestei zile.

Seara continuă cu un al doilea spectacol folcloric, susținut de Veta Biriș și Ion Paladi, iar finalul aparține militarilor: între 18:00 și 19:00, aceștia vor mărșălui cu torțe aprinse pe traseul Muzeul Unirii – Piața Unirii – bulevardul Ștefan cel Mare – Palatul Culturii, într-un moment spectaculos, cu puternic impact vizual.

Spre deosebire de anii precedenţi, la Iaşi nu va mai fi paradă cu tehnică militară. „E un motiv uşor subiectiv, nu vrem să întărim sentimentul de război, ci de lucru paşnic în care armata este prezentă dar nu este înarmată ca să plece la război. Prin urmare, am considerat că e bine să rămânem un pic într-un regim mai paşnic, mai de muzică populară, mai de horă”, a spus primarul Mihai Chirica.

Anul acesta vor lipsi şi tradiţionalele porţii de fasole cu cârnaţi sau plăcintele „poale-n brâu”. „Nu dăm nici plăcinte, nici fasole cu cârnaţi. N-aş spune neapărat din motive de austeritate, ci şi de igienă. O să venim cu ceaiuri calde în diverse puncte ale Pieţei Unirii, o să avem un cort special pregătit pentru persoane care eventual suferă de hipotermie. Va avea şi Crucea Roşie un cort încălzit, cu asistenţă medicală”, a spus primarul Mihai Chirica.

Centrul Iașului, blocat ore întregi. Alcoolul, interzis!

Pentru ca totul să se desfășoare fără incidente, autoritățile au anunțat restricții severe de circulație. Mai multe artere centrale vor fi complet închise între orele 10:00 și 18:00, iar unele parcări vor fi blocate chiar cu două zile înainte de eveniment.

Accesul în zona Pieței Unirii va fi strict controlat, iar alcoolul este complet interzis pe o rază de 500 de metri, de la primele ore ale dimineții până seara. Persoanele aflate în stare de ebrietate sau care au asupra lor obiecte periculoase nu vor avea voie să participe la evenimente.

Stegulețe, cocarde și apel la calm

Voluntarii Primăriei vor împărți participanților stegulețe și cocarde tricolore, iar organizatorii fac apel la ieșeni să păstreze o atmosferă sobră, fără mesaje politice, injurii sau manifestări extremiste.

Laura RADU, Carmen DEACONU